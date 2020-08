PPUSL a luat un deputat de la partidul lui Tăriceanu

Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) anunță, într-un comunicat de presă, că Mihai Doru Oprișcan s-a alăturat formațiunii partidului. Astfel, PPU (social-liberal) ajunge să aibă doi senatori și șapte deputați în actuala configurație a Parlamentului.

„În Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) am găsit foști colegi, oameni alături de care am mai lucrat și cu care am colaborat foarte bine. Cred în proiectele acestui partid și sunt sigur că împreună vom reuși să le ducem la bun-sfârșit”, a declarat Mihai Doru Oprișcan.

Deputatul de Mureș Doru Oprișcan este la al doilea mandat de parlamentar și vine în PPU (social-liberal) de la ALDE. Este inginer și a fost director al combinatului „Azomureș”, scrie site-ul Pebloguri.ro.

(Articol susținut de Pebloguri.ro)