Liderii și influencerii din așa-numitul curent „suveranist” au făcut din numărul de aprecieri de pe rețelele sociale un adevărat brand și au susținut mereu că like-urile se transformă în voturi, ocazie cu care se bucură de o susținere populară nemaiîntâlnită. După ce ucrainenii au aruncat în aer centrele de date Yandex din Rusia, o serie de experți au declarat că acestea erau adevărate fabrici de boți, iar numărul interacțiunilor de pe rețelele sociale ale celor care convin Rusiei se va prăbuși. Digi24.ro a verificat paginile principalilor „lideri de opinie” pentru a verifica câtă dragoste populară le-a mai rămas acestora pe Facebook.

George Simion a făcut din numărul de aprecieri pe Facebook o adevărată carte de vizită. Au existat numeroase situații în care acesta chiar lua peste picior șefii statului sau alți lideri pentru că nu „se compară numărul lor de like-uri cu cele pe care le primește el”.

Și așa este. Liderul AUR se bucura în fiecare live de sute de mii de urmăritori, iar fiecare postare pe Facebook aduna zeci de mii de aprecieri, comentarii și distribuiri, cel puțin până ieri.

Cum s-a schimbat situația de la o zi la alta

Digi24.ro a analizat pagina de Facebook a liderului AUR pentru a vedea cum a evoluat numărul de interacțiuni de pe pagina sa.

Spre exemplu, la sfârșitul lunii august acesta aduna cu lejeritate aproape 50 de mii de aprecieri în doar câteva ore de la postare, după cum se poate observa în captura de mai jos:

Sursa foto: Facebook/George Simion

Același trend s-a menținut și la toate celelalte următoare postări de pe aceeași pagină de faceebok, după cum se poate observa în alte capturi făcute pe pagina aceluiași politician.

Sursa foto: Facebook/George Simion

Lucrurile se schimbă radical dacă e să ne uităm la ultima postare făcută de același lider politic, adresat aceleiași audiențe, cu același tip de mesaj.

La postarea făcută acum 21 de ore (n.red. în momentul redactării articolului) liderul AUR reușise să adune puțin peste nouă mii de aprecieri, după cum se poate observa în captura de mai jos:

Sursa foto: George Simion/Facebook

Toate în condițiile în care pe 11 octombrie acesta încă aduna peste 30 de mii de aprecieri în doar câteva ore.

Cât de apreciați mai sunt susținătorii lui Călin Georgescu

Digi24.ro a analizat și paginile unora dintre cei mai fervenți susținători ai fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Întâmplător sau nu, situația în cazul lor este trasă la indigo cu cea a președintelui AUR.

În cazul lui Darius Arma, unul dintre cei mai radicali susținători ai lui Georgescu, care se prezintă pe Facebook drept „muzician/formație” (n.red. nu am găsit cântece pe pagina sa), numărul apreceirilor de la o zi la alta s-a scufundat ca o navă rusească.

Spre exemplu, la ultimele postări de pe Facebook, acesta adună cu greu puțin peste o mie de aprecieri, după cum se vede mai jos:

Sursa foto: Facebook/Darius Arma

Sursa foto: Facebook/Darius Arma

La fel ca în cazul lui Simion, postările acestuia de dinainte de atacul asupra centrelor Yandex din Rusia adunau cu repeciziune zeci de mii de aprecieri și sute de mii de interacțiuni:

Sursa foto: Darius Arma/Facebook

Poate cel mai notoriu influencer din tabăra suveraniștilor, Bobby D pe numele său de pe rețelele sociale, se confruntă cu aceeași problemă:

Acesta adună cateva mii de likeuri la postările din ultimele 24 de ore, cu toate că pagina sa de Facebook era de-a dreptul inundată de aprecieri anterior, după cum se poate observa în cele două capturi pe care le atașăm mai jos:

Sursa foto: BobbyD/Facebook

Sursa foto: BobbyD/Facebook

Cum stau influencerii MAGA

Unul dintre cei mai cunoscuți și controversați, deopotrivă, inlfluenceri din așa numitul curent „MAGA” pare că are aceeași problemă ca liderii de opinie afiliați lui Călin Georgescu din România.

Mario Nawfal, spre exemplu, unul dintre cei mai radicali susținători ai lui Trump, dar și susținător al lui Călin Georgescu și George Simion, nu e mai bucură de atât de multă simpatie pe cea mai folosită platformă din SUA, cumpărată recent de către Elon Musk, X.

Sursa foto: X

În situația postărilor din ultima perioadă, acestea cu greu depășesc câteva zeci de aprecieri și ajung la câteva zeci de mii de utilizatori, după cum se poate observa.

Lucrurile stătea cu totul altfel acum 24 de ore, după cum se poate observa în cazul unei postări pe care o atașăm mai jos.

Sursa foto: X

Amintim, Nawfal este cel care a făcut un interviu, recent, cu George Simion. În cadrul dialogului, liderul AUR s-a plâns de condițiile în care a fost reținut Călin Georgescu.

Ce spun experții

Dr. Nicolae Țîbrigan, expert Digital Forensic Team, a explicat în exclusivitate pentru digi24.ro cum trebuie privită această situație: „Cred că există o legătură posibilă, dar eu nu aș spune încă că este demonstrată. Ce vedem clar este că atacurile asupra infrastructurii Yandex au fost urmate de o scădere foarte puternică a traficului automat asociat rețelei Yandex.

În paralel, în datele pe care le-am analizat pentru rețeaua Pravda, apare și o scădere a volumului de conținut publicat. De exemplu, pe 9 octombrie rețeaua avea aproximativ 10.340 de articole publicate, iar pe 11 octombrie coborâse la circa 7.866.

Asta înseamnă o scădere de aproximativ 24% în două zile. Media perioadei anterioare era în jur de 10.300 de articole pe zi, deci scăderea este vizibilă. Eu aș interpreta aceste date ca pe un semnal, nu ca pe o probă definitivă.

Este foarte posibil ca afectarea unor centre de date să fi redus capacitatea unor servicii automate de a funcționa normal. Dar de aici până la a spune că un anumit politician sau influencer a pierdut trafic direct din această cauză mai trebuie făcuți câțiva pași de verificare. Propaganda rusă nu depinde de un singur server, de o singură platformă sau de un singur furnizor. Este o infrastructură distribuită. De aceea, atunci când lovești o parte din ea, poți vedea o scădere, dar nu neapărat o oprire totală.

Cum trebuie văzută implicarea Kremlinului în răspândirea propagandei

Dr. Țibrigan a adăugat: „Eu îl văd ca pe un sistem de multiplicare. La început ai un număr relativ mic de surse care produc foarte mult conținut. Rețeaua Pravda, de exemplu, publică în mod obișnuit în jur de 10.000 de articole pe zi. Asta înseamnă o cantitate enormă de texte, titluri și narațiuni puse permanent în circulație.

Apoi, același mesaj este preluat pe alte site-uri, pe Telegram, în comentarii, pe conturi de social media și de influenceri. Unele distribuiri sunt făcute de oameni reali, altele pot fi automatizate. Important este efectul de volum și repetiție. Dacă vezi aceeași idee de zece, douăzeci sau cincizeci de ori, în locuri diferite, începe să pară mai credibilă doar pentru că este repetată. Asta este una dintre tehnicile clasice ale propagandei.

Mai este și componenta algoritmică. Dacă un mesaj primește multe reacții într-un timp scurt, platforma îl poate recomanda mai departe. Așa ajunge de la un nucleu relativ mic de conturi la zeci sau sute de mii de utilizatori. Deci nu este nevoie de sute de mii de boți pentru a ajunge la sute de mii de oameni.

Este suficient să ai o rețea bine conectată, mult conținut, distribuire rapidă și suficientă activitate inițială încât algoritmul să preia mesajul și să-l ducă mai departe. Efortul, în astfel de situații, este dozat pentru a nu atrage atenția investigatorilor sau platformelor”, și-a încheiat acesta argumentația.

Există o legătură cu centrele de date Yandex din Rusia?

Traficul generat de boți ruși a scăzut dramatic în ultimele zile, după ce Ucraina a scos din funcțiune cele mai mari centre de date ale Yandex, un al treilea atac având loc noaptea trecută.

Cloudflare raportează că traficul generat de boți din rețeaua Yandex a scăzut la doar 0,4% din numărul maxim de cereri HTTP înregistrate în ultimele două săptămâni.

Inițial, acesta a scăzut la aproximativ 57% pe 8 octombrie, moment în care Ucraina a lovit un centru de date Yandex care găzduia două supercomputere în Sasovo, Rusia, situat la aproximativ 195 de mile sud-est de Kremlin. Un al doilea campus Yandex, mai mare, situat în Kaluga, la aproximativ 220 de mile vest de Sasovo, a fost scos din funcțiune ieri.

Aceste atacuri reprezintă, aparent, răspunsul Ucrainei la loviturile date de Moscova asupra propriilor sale centre de date, unele dintre acestea ducând la întreruperea funcționării unora dintre cele mai populare site-uri de piraterie, se arată într-o analiză de pe un site de specialitate.

Același lucru poate fi observat și în graficul pe care-l atașăm mai jos.

Sursa foto: CloudFlare

Situația actuală

La ora publicării acestui articol, serviciul de plăți „Yandex Pay” și-a reluat parțial activitatea după atacul cu drone asupra centrului de date al companiei din Vladimir, din 11 octombrie.

Accesul la transferuri, plăți, serviciul de plăți rapide (SBP) și operațiunile din „Seifuri” se restabilește treptat, a declarat Dmitri Pirogov, directorul diviziei de tehnologie financiară a „Yandex”.

„Mulți dintre voi își pot vedea deja banii și pot dispune de ei… Plățile cu carduri de plastic și cu autocolante de plată funcționează la capacitate maximă”, a precizat el.

Acest lucru înseamnă că cel puțin o parte din centrele de date ale gigantului din Rusia au fost restabilite.