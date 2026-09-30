Predoiu compară criza politică cu naufragiul Titanicului: „Icebergul se vede de luni întregi”. Avertismentul privind anticipatele

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, compară actuala situație politică din România cu cea a Titanicului înainte de naufragiu și avertizează că prelungirea instabilității și organizarea alegerilor anticipate ar putea duce la o „scufundare economică generală”. Liberalul susține că partidele fostei coaliții au „obligația morală” să revină la guvernare și să refacă alianța pentru „evitarea dezastrului general”.

Predoiu: „Icebergul se vede de luni întregi”

Într-un mesaj publicat miercuri seara pe Facebook, Cătălin Predoiu a comparat situația politică actuală cu cea a Titanicului înainte de naufragiu.

„Titanicul s-a scufundat pentru că nu au văzut icebergul decât prea târziu. Se ştie astăzi de ce. În principiu, din superficialitate şi neglijenţă. În cazul nostru, situaţia este cu atât mai greu de înţeles: icebergul se vede de luni întregi, de toată lumea. Este descris, analizat, măsurat. Aproape nimeni nu mai poate spune că nu ştie că este acolo.”

Predoiu susține că, în ciuda acestui lucru, liderii partidelor nu reușesc să ajungă la o înțelegere care să evite ceea ce el descrie drept un „dezastru”.

„Pe Titanic, înainte de dezastru, mulţi erau preocupaţi să ocupe un loc mai în faţă la spectacolul ce urma să fie oferit de o orchestră. Pe Titanicul politicii naţionale, preocuparea unora dintre cei aflaţi în jurul liderilor de partide este de a ocupa un loc mai în faţă la presupusul spectacol care urmează. Să-i spunem simplu: «Anticipatele».”

Potrivit lui Predoiu, unii politicieni speră să obțină procente în plus în eventualitatea unor alegeri anticipate, însă rezultatul ar putea fi diferit de cel pe care îl așteaptă.

„Aşa cum pe Titanic nu a mai avut loc niciun spectacol muzical, ci o dramă colosală, tot astfel mulţi dintre politicienii de astăzi vor fi măturaţi de valul anticipatelor.”

Avertisment privind o „scufundare economică generală”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne avertizează că prelungirea instabilității politice prin organizarea de alegeri anticipate ar putea avea consecințe economice grave.

„Riscăm o scufundare economică generală, care va sărăci ţara, cetăţenii ei şi companiile româneşti.”

Predoiu susține că o asemenea situație nu ar fi în interesul României.

„Cui ar folosi?! Românilor, în niciun caz. Partenerilor noştri, dimpotrivă: ei au nevoie de parteneri puternici şi ne vor puternici. Ar folosi celor care nu ne doresc binele. Celor care ne vor săraci, slăbiţi, irelevanţi, vulnerabili şi lipsiţi de un viitor mare.”

„Deci, aceasta nu mai este doar o afacere a politicienilor; este o ruletă (rusească?!) care ne va costa scump pe toţi. Sunt lucruri la care liderii şi oamenii politici trebuie să se gândească înainte de a-şi calcula procentele viitoare, dacă sunt şi oameni de stat. Şi, dacă se gândesc cu adevărat, în primul rând, la cetăţeni, aşa cum declară.”

„Partidele fostei coaliții au obligația morală să revină la guvernare”

Potrivit lui Predoiu, partidele fostei coaliții au primit din partea românilor, în 2025, „o şansă la care au contribuit prea puţin sau deloc”, dar, odată cu aceasta, și responsabilitatea de „a securiza economic, social, politic, militar şi strategic România”.

„Responsabilitate la care s-au angajat public faţă de români, după cum o mărturisesc declaraţiile liderilor la formarea coaliţiei, în 2025. În linie cu această obligaţie morală de a duce responsabilitatea politică până la capăt, partidele fostei coaliţii au obligaţia morală să revină la guvernare şi să termine ce au început anul trecut: reforme, ordine în finanţele publice, creştere economică, securitate naţională.”

Liberalul le cere partidelor și liderilor acestora să depășească divergențele și interesele politice și să refacă fosta coaliție.

„Acum depinde doar de aceste partide, de forurile lor de conducere, de liderii lor, de reprezentanţii lor de la toate nivelurile şi, în ultimă instanţă, de fiecare membru de partid să îşi găsească în interior forţa morală de a-şi depăşi dezamăgirile şi orgoliile, unele poate sau sigur întemeiate, să îşi depăşească antipatiile şi mizele personale sau de partid şi să adopte soluţia raţională: evitarea dezastrului general şi refacerea fostei coaliţii”, a mai transmis Cătălin Predoiu.

Editor : Ș.A.