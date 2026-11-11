Predoiu critică ultimatumul dat de conducerea PNL și spune că ar face 5 lucruri „în locul lui Bolojan”

Liberalul Cătălin Predoiu critică decizia Biroului Politic Naţional al PNL care îi vizează pe parlamentarii partidului care au contestat în instanţă deciziile conducerii formaţiunii, susţinând că aceasta este „golită de orice spirit liberal”. Predoiu are şi o serie de sfaturi pentru preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

„Orice partid tinde să îşi pună amprenta asupra societăţii, modelând respectiva societate conform propriilor valori şi idealuri exprimate în propriile politici şi programe politice, legile promovate etc. Aceste instrumente politice reflectă un anumit spirit generator, anumite principii directoare, anumite concepţii fundamentale ale respectivului partid. Uneori, acest spirit e mai greu de descifrat, mai greu de intuit, acoperit de măsuri tehnice şi cifre care 'împănează' programele şi documentele de partid. Spiritul documentelor de partid reflectă spiritul celor care le generează, spiritul liderilor şi al echipelor de conducere care propun forurilor partidului adoptarea respectivelor documente de partid şi le validează prin votul, uneori de rutină, al acelor foruri”, a afirmat Predoiu, într-o postare pe Facebook.

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Potrivit acestuia, uneori un partid ia decizii asupra unor probleme punctuale, care, la rândul lor, reflectă spiritul şi principiul dominant ce îl caracterizează la un moment dat sau cel puţin pe cei care îi orientează direcţia şi generează decizia respectivă.

„Sunt decizii punctuale care caracterizează spiritul unui partid şi proiectează o imagine asupra felului în care ar arăta societatea dacă acel partid ar ajunge să o conducă. Decizii care pot indica care ar fi natura spiritului dominant într-o societate dacă respectivul partid ar ajunge să o conducă. Îmi e teamă că o astfel de decizie este şi cea luată recent de BPN al PNL, prin care o serie de membri PNL care s-au adresat justiţiei pentru a reclama (în opinia lor) o serie de iregularităţi în desfăşurarea unui congres sunt presaţi (şantaj politic?) să renunţe la cererile lor în justiţie cu alternativa de a se confrunta cu excluderea din grupul parlamentar. Nu mă număr printre reclamanţii din acele procese, deci nu pot fi acuzat că pledez propria cauză”, a transmis fostul ministru.

În opinia sa, „să presez” un parlamentar ales să renunţe la exerciţiul unui drept constituţional în schimbul evitării excluderii din grupul parlamentar este „departe de orice spirit liberal şi democratic” şi, cu puţină imaginaţie, ilustrează cum ar arăta o societate condusă şi de un astfel de spirit.

„Este o decizie care evocă, la polul opus, definiţia pe care Ion Raţiu o dădea democraţiei în anul 1990, acum 36 de ani, imediat după Revoluţia din Decembrie: 'Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine'. Când acest spirit i-a părăsit pe fruntaşii ţărănişti după ieşirea de la guvernare în anul 2000, PNŢ-CD s-a îndreptat inexorabil spre dispariţie politică, înecat de încercările liderilor de a se anihila reciproc, pentru că nu au putut găsi un numitor comun şi au uitat valorile creştineşti ale iertării reciproce şi toleranţei faţă de diferenţă. Înţeleg nevoia oricărei echipe de conducere şi a oricărui lider politic de a avea coerenţă şi unitate într-o organizaţie politică. Dar unitatea în organizaţiile politice se câştigă prin convingere, iar dacă concilierea strategiilor şi părerilor este imposibilă, prin toleranţă şi acceptare reciprocă a diferenţelor de opinii”, a explicat Cătălin Predoiu.

Liberalul, fost ministru de Interne, are şi o serie de sfaturi pentru preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

„Ce aş face în locul preşedintelui Bolojan şi al echipei sale ar fi următoarele lucruri, în această ordine: 1) revocarea oricăror măsuri cu caracter sancţionator luate sub imperiul tensiunilor şi emoţiilor din vară încoace (precizez că nu mă număr printre cei sancţionaţi); 2) reconciliere politică cu respectarea diferenţelor de opinii; 3) amenajarea unui spaţiu statutar intern pentru coexistenţa facţiunilor politice orientate doctrinar; 4) alegeri de jos în sus, în fiecare organizaţie; apoi 5) Congres cu lideri legitimaţi de jos în sus, de la 'popor', de la membri şi primari şi până la vârful partidului. Aceasta este singura cale prin care poate fi pacificat PNL, în opinia mea.

Sper ca această opinie să fie receptată în adevăratul ei spirit şi adevărata ei intenţie: democratizarea PNL prin alegeri de la bază la vârf, consolidarea PNL prin legitimarea tuturor structurilor prin vot de la bază şi până la vârf, pacificarea PNL prin vot democratic, din nou spun, de la bază şi până la vârf, consolidarea PNL prin versatilitate politică, amenajând coexistenţa facţiunilor doctrinare interne, conservatoare, progresiste şi, de ce nu, social-liberale”, a menţionat Predoiu.

El a atras atenţia că, de ani de zile, în organizaţiile PNL nu au mai fost organizate alegeri interne.

„Preşedintele Bolojan şi-a făcut din temeinicie şi lucru serios un titlu de reputaţie la Oradea, nu văd de ce ar proceda invers pe malurile Dâmboviţei. De ani de zile, în organizaţiile PNL nu au mai fost organizate alegeri interne. Numeroşi lideri de filiale funcţionează în baza unor împuterniciri, legitimitatea lor depinzând astfel mai degrabă de semnătura preşedintelui partidului decât de votul membrilor. În aceste condiţii, organizarea unui nou Congres fără desfăşurarea prealabilă a alegerilor în organizaţiile teritoriale ridică serioase semne de întrebare privind legitimitatea democratică a întregului proces. Un partid care vorbeşte despre democraţie trebuie, înainte de toate, să o practice în interiorul său”, a fost mesajul lui Predoiu, care a demisionat în iunie din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni, că parlamentarii liberali care au contestat în instanţă deciziile partidului trebuie să îşi retragă acţiunile, în caz contrar urmând să fie excluşi din grupurile parlamentare ale formaţiunii.

Mai mulţi liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea şi Hubert Thuma, au atacat în instanţă deciziile luate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

Editor : C.L.B.