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Predoiu, reacție ironică după decizia PNL: „E un paradox că votarea unui Guvern simplu PSD este în regulă”

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Cătălin Predoiu Foto: Inquam Photos / George Calin
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Din articol
„Sunt gata să accept consecinţele”

Liberalul Cătălin Predoiu, ministru interimar de Interne, a declarat, miercuri, că nu va contesta o eventuală excludere a sa din PNL, arătând că e un „paradox” faptul că „cei care au votat un Guvern care includea liberali sunt consideraţi suspecţi de neloialitate, dar votarea unui Guvern simplu PSD, chiar şi cu condiţii, este în regulă”.

„Politica este arta posibilului. De peste o lună de zile, eu şi alţi colegi din PNL am susţinut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un Guvern funcţional, cu puteri depline, şi fără PNL nu se prea poate. PNL este soluţia crizei politice, nu AUR. Pieţele financiare şi mediul economic şi-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri şi riscuri pe care nu ni le puteam permite. În tot acest timp, în partid s-a discutat şi s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD şi că o perioadă în opoziţie ar reprezenta cea mai bună opţiune pentru viitorul partidului. A fost o poziţie susţinută de conducere şi de majoritatea colegilor”, a scris Predoiu pe Facebook.

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El a spus despre decizia PNL de a vota un Guvern monocolor PSD că reprezintă mai degrabă un „paradox”, având în vedere că liberalii propuși miniștri în Guvernul Veștea au fost considerați neloiali. 

„Evoluţia contextului ne-a pus pe unii dintre noi în faţa unei dileme dificile: să acţionăm conform convingerii că ţara are nevoie urgentă de un Guvern sau să ne pliem convingerile în faţa unui comandament partinic. Cu atât mai mult, am privit cu interes schimbarea de abordare din ultimele zile, când conducerea PNL a decis să susţină formarea unui nou Guvern. Dincolo de calculele politice inerente oricărei formaţiuni, important este că s-a făcut un pas înainte pentru depăşirea blocajului şi pentru oferirea unui semnal de stabilitate către societate şi către pieţe”, a mai scris Cătălin Predoiu, fost prim-vicepreşedinte PNL.

„Rămâne totuşi faptul că cei care au votat un guvern care includea liberali sunt consideraţi suspecţi de neloialitate, dar votarea unui Guvern simplu PSD, chiar şi cu condiţii, este în regulă. E un paradox”, subliniază acesta.

Predoiu a mai arătat că a votat pentru Guvernul propus acum două zile pentru că reprezenta o soluţie care putea închide o perioadă de incertitudine şi putea repune instituţiile statului în mişcare.

„În democraţiile consolidate, partidele îşi asumă atât rolul guvernării, cât şi pe cel al opoziţiei, însă există momente cruciale şi împrejurări excepţionale care reclamă acţiuni de excepţie faţă de regula de a ţine cont de propriul interes de partid. La fel a fost anul trecut, când s-a format Coaliţia prooccidentală din partide care, în mod tradiţional, s-au confruntat politic. Am ales să rămân consecvent convingerii că România avea nevoie urgentă de un Guvern şi că acest obiectiv trebuia să prevaleze. Alţi colegi au procedat similar”, a explicat Predoiu.

Acesta a susţinut că nu a fost vorba despre o conspiraţie contra PNL, ci o „exprimare politică spontană pentru salvarea situaţiei cu un Guvern care includea şi câţiva liberali”, o „opţiune de prioritizare, nu de subminare”.

Predoiu a mai spus că, în momentul în care a votat, ştia că Guvernul nu va mai trece, pentru că nu existau voturile necesare în sală, dar a ales să sublinieze, încă o dată, nevoia ţării de a avea un Executiv.

„Ştiam că votul meu nu poate contribui la validarea unui Guvern, pentru că nu erau suficiente voturi ca să se valideze Guvernul. La fel au procedat şi ceilalţi colegi din PNL care au votat 'pentru'. La momentul începerii votării, era clar că Guvernul era ca şi respins. Puteam să ne abţinem de la vot şi să evităm o discuţie neplăcută cu partidul, dar am ales să ne spunem un punct de vedere până la capăt. E adevărat, implicit am făcut şi o alegere de perspectivă, ţinând cont de poziţia partidului”, a adăugat Predoiu.

„Sunt gata să accept consecinţele”

Liberalul a mai arătat că nu va contesta o eventuală decizie a partidului de excludere.

„În ceea ce mă priveşte, sunt gata să accept aceste consecinţe. Nu cer nimănui nimic. Nu voi contesta o eventuală decizie a partidului de excludere. O voi lua ca atare, nu o voi comenta şi îmi voi continua activitatea publică în condiţiile date. În acelaşi timp, consider că acei colegi care doresc să nu fie supuşi sancţiunilor şi o exprimă ca atare trebuie să aibă şansa unui dialog şi a unui compromis cu partidul, în condiţii rezonabile atât pentru ei, cât şi pentru partid. Şi nu doar ca un intermezzo până când noul statut va fi aprobat, pentru ca apoi să fie eliminaţi sau puşi definitiv în umbră şi desconsideraţi”, a mai scris Predoiu.

El a subliniat că este convins că secretarul general al PNL va găsi rezolvarea.

„Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului: cum să găseşti o soluţie politică într-o situaţie complexă, în care trebuie să conciliezi comandamente, repere şi poziţii aparent ireconciliabile. E puţin mai complicat decât să instigi partidul să dea oameni afară. Seamănă cu un dosar diplomatic de care m-am ocupat cândva, aparent insolvabil. Sunt convins că secretarul general va găsi rezolvarea”, a transmis Predoiu.

Procedurile privind excluderea celor care au susţinut Guvernul propus de Adrian Veştea au început în PNL şi vor fi finalizate după ce noul statut al partidului va fi înregistrat la Tribunalul Bucureşti, a anunţat, marţi, deputatul Ionel Bogdan, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al formaţiunii.

Preşedintele PNL Ilie Bolojan a declarat, marţi, după consultările de la Cotroceni, că PNL este deschis să voteze un Guvern minoritar în jurul PSD sau un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

Editor : C.L.B.

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