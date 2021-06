Prefectul Alin Stoica a câștigat alegerile interne pentru șefia USR PLUS Sector 6. Cine a câștigat competiția în celelalte sectoare

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, este preşedintele filialei USR PLUS Sector 6, primarul Clotilde Armand al filialei Sector 1, iar Iustinian Roşca al filialei Sector 5, în urma alegerilor interne din cadrul formaţiunii. Din cele 6 sectoare, candidații USR au câștigat în două sectoare, iar cei ai PLUS în patru. Pentru șefia organizației USR PLUS București vor avea loc alegeri la finalul acestei săptămâni.

Conform unei precizări transmise de biroul de presă al formaţiunii, potrivit Agerpres, în urma finalizării alegerilor interne la nivelul sectoarelor Capitalei, rezultatele sunt următoarele:

- Sectorul 1: Clotilde Armand (USR)

- Sectorul 2: Silviu Şerban (PLUS)

- Sectorul 3: Lucian Ştefan Judele (PLUS)

- Sectorul 4: Paul Ene (USR)

- Sectorul 5: Iustinian Roşca (PLUS)

- Sectorul 6: Alin Stoica (PLUS).

Șeful Gărzii Naționale de Mediu Octavian Berceanu îl va contracandida pe Vlad Voiculescu la șefia organizației municipale USR PLUS București, în scrutinul intern care va avea loc la finalul acestei săptămâni. Berceanu a confirmat pentru Digi24.ro candidatura.

De asemenea, au fost finalizate alegerile interne la nivelul următoarelor filiale:

- Craiova: Ştefan Alexandru Artene

- Galaţi: Daniel Zinica

- Râmnicu Vâlcea: Romeo Odochian

- Târgovişte: Marius Calomfirescu

Alegerile interne au loc după ce, pe 16 aprilie, fuziunea prin absorbţie dintre USR şi PLUS a fost aprobată, definitiv, de către Curtea de Apel Bucureşti. În prima sâmbătă a lunii octombrie ar urma să aibă loc congresul pentru desemnarea conducerii naţionale a formaţiunii.

