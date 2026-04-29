Prefectul de Călărași, Laurențiu State, nu a demisionat, așa cum a cerut conducerea PSD

Prefectul de Călărași, Laurențiu State, nu a demisionat, așa cum a solicitat liderul PSD Sorin Grindeanu, scrie Ediția de Călărași. Refuzul acestuia de a demisiona, în contrast cu valul de plecări din teritoriu după apelul conducerii Partidul Social Democrat, scoate la iveală primele fisuri vizibile în disciplina internă a partidului, comentează sursa citată.

Retragerea PSD de la guvernare a declanșat schimbări în lanț: miniștrii social-democrați au demisionat din Guvernul condus de Ilie Bolojan, PSD a depus, alături de AUR, moțiune de cenzură la adresa Guvernului, apoi urmând demisiile tuturor reprezentanţilor din funcţiile politice guvernamentale.

„Le cer tuturor reprezentanților PSD din Guvern – prefecți, subprefecți și secretari de stat – să își depună demisiile. Vrem să avem lucrurile cât se poate de clare în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu, explicând necesitatea unei delimitări politice ferme.

Laurențiu State rămâne ferm pe poziții și nu a dat curs solicitării formulate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, scrie Ediția de Călărași.

În paralel, mai mulți prefecți din țară au răspuns rapid apelului conducerii centrale și au anunțat că se retrag din funcții.

„În acest context, poziția lui Laurențiu State devine una atipică. Refuzul său contrastează cu disciplina arătată de alți prefecți și poate indica fie o tensiune între nivelul central și cel local, fie o decizie personală de a nu transforma funcția administrativă într-un instrument politic”, comentează sursa citată, care adaugă că „rămâne de văzut dacă situația va fi tranșată politic sau administrativ”.

De altfel, cu o zi înainte, State declarase pentru Călărași Press că nu ia în calcul demisia, în ciuda deciziei politice de la nivel central.

PSD a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă, că toţi reprezentanţii săi care ocupau în Guvern funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moţiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, scrie News.ro.

„Demisiile tuturor reprezentanţilor social-democraţi din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvenţă cu demersurile PSD în plan parlamentar. PSD consideră că schimbarea modului de guvernare şi oprirea declinului economiei naţionale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menţinerea unor funcţii sau portofolii într-un guvern nefuncţional”, scrie în comunicat.

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion. Dezbaterea şi votul sunt programate în 5 mai.

 

