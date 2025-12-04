Live TV

Exclusiv Prefectul din Prahova, replică pentru Apele Române: Aveau în plan de abia pentru primăvară identificarea surselor alternative de apă

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova, vine joi cu o replică la acuzația reprezentanților Apelor Române care spun că Prefectura, care are rolul de coordonator instituțional la nivelul județului, cunoaștea riscul unei situații de criză privind golirea lacului Paltinu pentru lucrări de mentenanță. Acesta susține că fundamentarea întocmită de ANAR înaintea lucrărilor prevedea un plan în faza a treia pentru finalul iernii când ar fi trebuit identificate sursele alternative de apă.

„Mi se pare halucinant ca purtătorul de cuvânt al unei instituții care a lăsat fără apă 100.000 de oameni să mintă prin omisiune. 

Apele Române, în 30 (octombrie – n.red.) și în 6 noiembrie au atenționat asupra acestui risc ca județul Prahova să rămână fără apă, în condițiile în care nu se execută lucrările la baraj, adică în condițiile în care nu se golește barajul dânșii nu-și repară vana. 

Pericolul de întrerupere pe perioada sărbătorilor de iarnă este iminent, în condițiile în care nu se aprobă această lucrare care să repare defecțiunea dânșilor. Astea erau condițiile în care județul putea să rămână fără apă. Așa au anunțat Apele Române. 

Primarul de la Cornu are multe cereri către Apele Române ca să-și execute foraje, pentru că are banii să poată executa foraje. Apele Române au respins. Dacă primarul de la Cornu acum 3 ani executa foraje, avea o sursă alternativă și nu intra în criză. 

Fundamentarea pe care Apele Române au făcut-o pentru ca să-și facă lucrarea de pe fundul lacului, care stă și la baza hotărârii CJSU din 6 noiembrie prin care le aprobăm posibilitatea să-și facă achiziția pentru a interveni la baraj, planurile de risc erau doar în etapa a treia. 

Înseamnă că era etapa întâi în care au decis să golească barajul, etapa a doua în care, odată golit barajul, interveneau și reparau vana de scurgere, și în etapa a treia prevedeau investiții, adică undeva din februarie-ianuarie și la aceste investiții au avut să ia în calcul toți acești factori de risc care presupunea anunțarea UAT-urilor, prefecturii și așa mai departe. Adică de abia în primăvară invocau identificarea surselor alternative de apă”, spune prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim.

Ana-Maria Agiu, specialist relații publice la Administrația Națională Apele Române (ANAR), a declarat, joi, la Digi24, că având în vedere situația de criză privind furnizarea apei potabile în Prahova și Dâmbovița, „nu putem spune că nu este nimeni de vină”. „Cu siguranță fiecare din instituțiile implicate și responsabile poartă partea ei de vină”, afirmă aceasta. Ea spune că în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din datele de 22 octombrie și 6 noiembrie, „toți factorii implicați, inclusiv UAT-urile și operatorul de apă, au luat la cunoștință faptul că exista un risc iminent”. Agiu transmite că fiecare primărie trebuia să aibă la nivelul ei un plan local pentru situații de urgență, care înseamnă inclusiv să aibă identificate surse alternative de alimentare cu apă. Ea mai afirmă că ESZ Prahova trebuia să asigure un bazin de apă curată pentru cel puțin 12 ore până la câteva zile ca rezervă suplimentară. 

