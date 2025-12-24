Video Prefectul și subprefectul de Olt au fost plasați sub control judiciar. Cei doi ar fi tras cu arma într-un poligon al Armatei (surse) Data publicării: 24.12.2025 12:50 Cosmin Floreanu (dreapta), la parada de 1 Decembrie / Sursă foto: Cosmin Floreanu / Facebook Prefectul de Olt, Cosmin Floreanu, și subprefectul Ștefan Nicolae au fost plasați sub control judiciar, după ce ar fi tras cu arma într-un poligon al Armatei, potrivit surselor Digi24. Incidentul a avut loc în luna mai, în poligonul militar Redea, potrivit surselor Digi24. Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân în arest pentru 30 de zile, a decis instanța supremă. Cei 3 vor petrece Crăciunul după gratii Topul celor mai scumpe orașe din lume: cât costă să te bucuri de viața urbană în 2025 Zelenski a prezentat planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA Capitala și sudul țării, sub ninsori de Crăciun: vânt puternic și temperaturi negative, avertizează meteorologii Doi polițiști și un suspect au murit la Moscova după explozia unei bombe, aproape de locul asasinării lui Fanil Sarvarov Horațiu Potra află astăzi dacă va fi liber de Crăciun, o decizie fiind așteptată la ÎCCJ. Procurorii cer menținerea arestului Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca Capelă din București cu figuri legionare: 1/3 din suma pentru picturi, acoperită de statul român. Ce spune Secretariatul pentru Culte Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens Prefectul Cosmin Floreanu (PSD) și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) ar fi tras cu mitraliere Kalashnikov, fiind ajutați de angajații unității militare să facă acest lucru, potrivit surselor Digi24. Potrivit surselor judiciare, ar fi fost prezentate documente false ca să ascundă prezența lor în poligon. Pe 24 decembrie, cei doi, dar și un militar care i-ar fi ajutat, au fost plasați sub control judiciar, fiind acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă.Pe durata controlului judiciar, prefectul și subprefectul de Olt nu își mai pot exercita funcția. Editor : M.G. Etichete: kalashnikov prefect olt cosmin florescu Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de... 2 România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe... 3 Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest... 4 Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii... 5 Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...