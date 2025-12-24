Live TV

Video Prefectul și subprefectul de Olt au fost plasați sub control judiciar. Cei doi ar fi tras cu arma într-un poligon al Armatei (surse)

Data publicării:
593908314_1617116252883425_4616876872789192915_n
Cosmin Floreanu (dreapta), la parada de 1 Decembrie / Sursă foto: Cosmin Floreanu / Facebook

Prefectul de Olt, Cosmin Floreanu, și subprefectul Ștefan Nicolae au fost plasați sub control judiciar, după ce ar fi tras cu arma într-un poligon al Armatei, potrivit surselor Digi24.

Incidentul a avut loc în luna mai, în poligonul militar Redea, potrivit surselor Digi24.

Prefectul Cosmin Floreanu (PSD) și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) ar fi tras cu mitraliere Kalashnikov, fiind ajutați de angajații unității militare să facă acest lucru, potrivit surselor Digi24. 

Potrivit surselor judiciare, ar fi fost prezentate documente false ca să ascundă prezența lor în poligon. 

Pe 24 decembrie, cei doi, dar și un militar care i-ar fi ajutat, au fost plasați sub control judiciar, fiind acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă.

Pe durata controlului judiciar, prefectul și subprefectul de Olt nu își mai pot exercita funcția.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
2
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
3
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
4
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
5
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kalashnikov
Bulgaria a exportat arme în valoare de 2,3 miliarde euro către 50 de țări din ianuarie până în august
Florin Homorean prefect olt
Prefectul de Olt a fost confirmat cu noul coronavirus. El era contact direct al unuia dintre șefii Poliției care au COVID-19
angela nicolae prefect olt
Noul prefect de Olt a venit la casa lui Dincă: Simt nevoia să mi se întipărească în memorie acest loc
drifturi oradea
VIDEO. Drifturi cu Ferrari și Kalaşnikovul în mână, la Oradea
bruxelles
Un bărbat a deschis focul cu un Kalașnikov, într-un restaurant de lux din Bruxelles
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Capitala și sudul țării, sub ninsori de Crăciun: vânt puternic și...
horatiu potra
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân în arest pentru 30 de zile...
The Bridge over Bosphorus
Topul celor mai scumpe orașe din lume: cât costă să te bucuri de...
Ultimele știri
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău: Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească
Recomandările pompierilor pentru un Crăciun sigur. IGSU anunță aplicarea unor amenzi de peste 6,8 milioane lei decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mai multe zodii se confruntă cu incertitudini în relații. Tensiuni între Venus și Neptun
Cancan
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată...
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Ce nu este bine să faci între Crăciun și Anul Nou, potrivit tradiției
Digi FM
Imaginea adorabilă cu cel de-al patrulea copil al starurilor Enrique Iglesias şi Anna Kournikova. Bebelușul a...
profimedia-1060436845
Doliu în sport. Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken a fost găsit mort în camera sa de hotel, la doar...
Pro FM
Brian May dezvăluie o piesă inedită a trupei Queen. „Din câte ştiu, nimeni nu a auzit vreodată această...
Film Now
Actorul James Ransone s-a sinucis. A jucat în It: "Chapter Two", avea 46 de ani și era tatăl a doi copii
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut
Digi FM
Barbra Streisand, cuvinte dulci pentru Ariana Grande: „O tânără cu un talent uimitor. Sunt foarte mândră de...
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Sandra Bullock și Keanu Reeves s-au reunit în culise pe Broadway. „Privind-o alături de el, am simțit că...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...