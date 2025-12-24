Prefectul de Olt, Cosmin Floreanu, și subprefectul Ștefan Nicolae au fost plasați sub control judiciar, după ce ar fi tras cu arma într-un poligon al Armatei, potrivit surselor Digi24.

Incidentul a avut loc în luna mai, în poligonul militar Redea, potrivit surselor Digi24.

Prefectul Cosmin Floreanu (PSD) și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) ar fi tras cu mitraliere Kalashnikov, fiind ajutați de angajații unității militare să facă acest lucru, potrivit surselor Digi24.

Potrivit surselor judiciare, ar fi fost prezentate documente false ca să ascundă prezența lor în poligon.

Pe 24 decembrie, cei doi, dar și un militar care i-ar fi ajutat, au fost plasați sub control judiciar, fiind acuzați de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă.

Pe durata controlului judiciar, prefectul și subprefectul de Olt nu își mai pot exercita funcția.

