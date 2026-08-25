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Video Prelungirea contribuției CASS la pensiile de peste 3.000 de lei. Pîslaru: Este un comentariu al unui specialist din Comisia Europeană

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Un scenariu discutat de oficialii din Guvern cu Comisia Europeană vizează prelungirea perioadei plății CASS pentru pensii de peste 3.000 de lei, pentru compensarea impactului financiar al noii legi a salarizării, peste scenariul de 8 miliarde de lei, discutat iniţial. Ministrul Muncii a precizat că discuția la nivelul tehnic a fost cu un specialist din Comisie, care nu reprezintă o directivă.

„Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală, ce să creștem, ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem rezerve adiționale pentru buget. 

Nu există asumare a răspunderii de comunicare pe astfel de idei. Nu putem spune și nu e corect să spunem că avem Comisia Europeană care ne obligă să facem X sau Y”, a precizat Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Muncii. 

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a mai declarat că dacă nu va exista astăzi un acord politic privind proiectul legii salarizării, nu va mai fi timp pentru a fi promulgată legea înainte de termenul limită al PNRR – 31 august.

Editor : A.C.

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