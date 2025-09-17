Live TV

Premierul anunță o nouă conducere la Vamă, de miercuri: Altfel nu putem avea banii să mergem către investiții

autoritatea vamala romana
Combaterea evaziunii fiscale este o direcţie importantă, a afirmat marţi seara premierul Ilie Bolojan, care a susţinut că a pus presiune pe ANAF, unde este o nouă conducere, iar începând de miercuri va fi o nouă conducere şi la Vamă.

Într-o emisiune la Antena 3 CNN, el a fost întrebat când „va ataca” Guvernul reforme care „chiar contează”, privitoare, între altele, la sancţionarea muncii la negru în domenii precum cel al construcţiilor, combaterea marii evaziuni fiscale şi soluţionarea problemelor care ţin de impozitare excesivă şi hiper-reglementare.

„Noi, în afară de modul în care am distribuit banii, în afară de modul în care i-am cheltuit, avem nişte probleme sistemice pe care, dacă nu le atacăm şi pe astea, nu vom reuşi să corectăm lucrurile. Gândiţi-vă că o bună parte din impozitele care au stabilite nu se încasează şi atunci degeaba ridici cotele de TVA, de exemplu, sau alte impozite, pentru că, dacă nu le încasezi efectiv, produci o discriminare şi mai mare, pentru că cei care sunt corecţi vor plăti ceva mai mult, cei care nu sunt, nu vor plăti deloc în continuare. Şi combaterea evaziunii fiscale este o direcţie importantă şi am pus presiune pe ANAF şi pun în continuare, e o nouă conducere. Va fi o nouă conducere, de mâine, şi la Vamă, în aşa fel încât să fie combătută evaziunea fiscală într-o manieră în aşa fel încât fiecare om care câştigă în România să plătească o contribuţie la bugetul de stat, pentru că altfel nu putem avea banii să mergem către investiţii”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

El a precizat că, în afară de modificările legislative operate deja, care nu mai permit lucruri ce în trecut se întâmplau în cascadă, organele de control trebuie să îşi facă datoria.

România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel

