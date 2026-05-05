Premierul Bolojan, atac la PSD: Oameni care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri să vină să explice cum plâng pe umărul românilor

Ilie Bolojan la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Făcând aluzie la titlul moțiunii de cenzură, „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, premierul a lansat un atac deschis la adresa PSD, amintind că deciziile referitoare la TVA și CASS au fost luate „împreună”. Ilie Bolojan a susținut că nu poate accepta ca „oameni care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri şi care sfidează bunul simţ să vină să explice cum plâng pe umărul românilor”.

„În această moţiune se vorbeşte despre sărăcirea populaţiei despre creşterea TVA-ului despre CASS şi aşa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe astea împreună, nu ştim asta, stimaţi colegi? Cât sunteţi de ipocriţi? Eu înţeleg greutăţile cetăţenilor noştri pentru că oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecţie de deficit fără o constrângere economică fără un efort. Nu există nicăieri aşa ceva, dar veţi avea ocazia, poate, să demonstraţi cum le veţi face pe toate, fără să te deranjaţi pe nimeni. Aţi mai încercat asta în 2024 şi nu v-a ieşit”, le-a transmis premierul celor de la PSD la dezbaterea moţiunii de cenzură.

„Eu înţeleg aceste lucruri şi le mulţumesc românilor pentru aceste greutăţi dar nu pot să accept, cum să vă spun, şi nu aveţi nicio credibilitate, ca oameni care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri şi care sfidează bunul simţ, să vină să explice cum plâng pe umărul românilor. Oameni care au maşini mai scumpe decât câteva apartamente, să ne explice cât e de greu. Românii ştiu că oamenii ăştia nu suferă alături de ei, ştiu asta cât se poate de clar şi nu mai merge asta, da?”, a arătat el.

Premierul a mai spus că sărăcirea populaţiei a fost când am avut vârful de deficit maxim de 9,3% din PIB.

„De ce? Pentru că, vă daţi seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină are de vină cel care strânge cioburile care repară, care curăţă. (..) Ceea ce s-a întâmplat în 2023-2024 plătim nota de plata acum şi nu e normal ceea ce faceţi”, a mai adăugat premierul.

Moţiunea de cenzură este votată astăzi, 5 mai. Demersul a fost semnat de 254 de parlamentari, de la PSD, AUR, POT, PACE și neafiliați, însă a mai pierdut din sprijin pe parcurs.

Primii care au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși au semnat pentru depunere, au fost parlamentarii aleși pe listele POT, dar care s-au rupt de formațiune și au pus bazele partidului UNIT. Aceștia au transmis că inițiatorii nu au reușit să le explice care este planul în cazul în care Guvernul pică. 

Pentru a debarca Guvernul Bolojan, moțiunea de cenzură ar trebui să fie votată de cel puțin 233 de senatori și deputați. În acest moment, nicio majoritate nu este conturată clar: PSD și AUR nu adună voturile necesare:

PSD - 129 senatori și deputați  

AUR - 90 senatori și deputați  

Împreună: 219

