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Premierul Bolojan, întâlnire cu Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat al SUA

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Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice în cadrul Departamentului de Stat al SUA, Allison Hooker. Foto: gov.ro
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Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut, joi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Allison Hooker, şeful Executivului evidenţiind, în cadrul discuţiilor, importanţa Parteneriatului Strategic cu Statele Unite pentru securitatea şi dezvoltarea României.

Discuţiile au vizat evoluţiile de securitate din regiune şi cooperarea strategică dintre România şi Statele Unite ale Americii, arată Guvernul.

Şeful Executivului a evidenţiat importanţa Parteneriatului Strategic cu Statele Unite pentru securitatea şi dezvoltarea României.

„Sprijinul constant al SUA a avut un rol esenţial în istoria României, de la aderarea României la NATO, la consolidarea poziţiei ţării noastre în cadrul comunităţii euroatlantice, contribuind la securitatea României şi la întărirea capacităţii noastre de apărare. Suntem recunoscători pentru prezenţa trupelor americane şi a celorlalţi aliaţi pe teritoriul României, care participă în mod direct la asigurarea securităţii Flancului Estic al NATO”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

În cadrul întrevederii, subsecretarul de stat Allison Hooker a apreciat contribuţia României la securitatea regională. „Vă mulţumim pentru sprijinul constant pe care România îl oferă SUA în efortul de menţinere a securităţii în regiune şi pentru susţinerea Ucrainei. Apreciem rolul important pe care îl aveţi în regiune şi ne dorim să continuăm această cooperare strânsă”, a susţinut oficialul american.

Premierul Bolojan şi subsecretarul de stat Allison Hooker au salutat rezultatele pozitive ale recentului Summit NATO de la Ankara, unde liderii aliaţi au evidenţiat importanţa parteneriatului transatlantic şi a asumării de către partenerii europeni a unui rol crescut în consolidarea securităţii euroatlantice şi în întărirea capacităţilor industriei de apărare, alături de menţinerea unui sprijin pentru Ucraina.

„Relaţiile economice bilaterale şi oportunităţile de colaborare de investiţii ale firmelor americane în domenii precum industria de apărare, energia nucleară şi conectivitatea energetică (Coridorul Vertical), exploatarea materiilor critice, infrastructura de transport, cu accent asupra dezvoltării Portului Constanţa, au fost discutate, de asemenea, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria”, se menţionează în comunicat.

Aderarea României la OCDE s-a regăsit pe agenda întrevederii celor doi oficiali.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat progresele realizate de România şi a subliniat că susţinerea SUA este importantă pentru finalizarea acestui proces, care va conduce la atragerea investiţiilor şi creşterea credibilităţii ţării noastre în plan internaţional.

La întrevederea de la Palatul Victoria, din partea Guvernului, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan au participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul de stat în cadrul Cancelariei, Luminiţa Odobescu.

Editor : B.E.

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