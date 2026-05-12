Premierul Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului R. Moldova: Pregătirea aderării la UE a Chișinăului, pe agenda discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat în vizită în România pentru a participa la a 10-a ediţie a Black Sea and Balkans Security Forum. Cei doi au discutat inclusiv despre procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Prim-ministrul a evidenţiat dinamica excelentă a colaborării dintre România şi Republica Moldova, bazată atât pe comunitatea de limbă, istorie şi cultură, precum şi pe dialogul politic şi cooperarea sectorială. O temă importantă aflată pe agenda discuţiilor s-a referit la procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis, marţi seară, Guvernul.

Potrivit documentului citat, Guvernul României îşi reafirmă sprijinul ferm pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, atât la nivel politico-diplomatic, cât şi prin acţiuni concrete de susţinere a administraţiei de la Chişinău, a subliniat şeful Executivului, în acest context.

„Apartenenţa la Uniunea Europeană este calea cea mai sigură pentru progres şi o calitate mai bună a vieţii cetăţenilor Republicii Moldova”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României susţine deschiderea neîntârziată a negocierilor oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis mulţumiri României pentru sprijinul constant, multidimensional şi a subliniat importanţa deschiderii efective a negocierilor de aderare într-un timp cât mai scurt. Cei doi oficiali au trecut în revistă proiectele comune de interconectare în domeniile energiei şi transporturilor, precum şi pentru fluidizarea traficului la frontieră pentru cetăţeni şi pentru mărfuri”, a mai transmis Guvernul.

La întâlnirea de la Palatul Victoriei, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, din partea României a mai participat consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminiţa Odobescu, şi Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Ţurcanu.

