Live TV

Premierul Bolojan, întâlnire cu președintele Parlamentului R. Moldova: Pregătirea aderării la UE a Chișinăului, pe agenda discuțiilor

Data actualizării: Data publicării:
bolo grosu2
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a avut, marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, aflat în vizită în România pentru a participa la a 10-a ediţie a Black Sea and Balkans Security Forum. Cei doi au discutat inclusiv despre procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Prim-ministrul a evidenţiat dinamica excelentă a colaborării dintre România şi Republica Moldova, bazată atât pe comunitatea de limbă, istorie şi cultură, precum şi pe dialogul politic şi cooperarea sectorială. O temă importantă aflată pe agenda discuţiilor s-a referit la procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis, marţi seară, Guvernul.

Potrivit documentului citat, Guvernul României îşi reafirmă sprijinul ferm pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, atât la nivel politico-diplomatic, cât şi prin acţiuni concrete de susţinere a administraţiei de la Chişinău, a subliniat şeful Executivului, în acest context.

„Apartenenţa la Uniunea Europeană este calea cea mai sigură pentru progres şi o calitate mai bună a vieţii cetăţenilor Republicii Moldova”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României susţine deschiderea neîntârziată a negocierilor oficiale de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis mulţumiri României pentru sprijinul constant, multidimensional şi a subliniat importanţa deschiderii efective a negocierilor de aderare într-un timp cât mai scurt. Cei doi oficiali au trecut în revistă proiectele comune de interconectare în domeniile energiei şi transporturilor, precum şi pentru fluidizarea traficului la frontieră pentru cetăţeni şi pentru mărfuri”, a mai transmis Guvernul.

La întâlnirea de la Palatul Victoriei, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, din partea României a mai participat consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminiţa Odobescu, şi Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Ţurcanu.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
443
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj, semnat: va avea 849 de paturi și va fi gata în trei ani și jumătate
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Bolojan, despre situaţia de la Energie, unde e interimar: „Avem bani, proiecte, dar avem blocaje”. Ce măsuri va lua Guvernul
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Revenirea lui Bolojan la Guvern ar fi o umilință pentru PSD, crede Kelemen Hunor: „Tu vrei să spui unui partid cine să fie premier?”
original_whatsapp_image_2026-05-12_at_15.35.02
Viceprim-ministrul şi ministrul justiţiei din Israel, Yariv Levin, primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria
Mircea Abrudean l-a primit la Senat pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.
Mircea Abrudean, la întâlnirea cu Igor Grosu: Sprijinul României pentru R. Moldova reprezintă o constantă a statului român
Recomandările redacţiei
Kasianov Putin
Schimbarea la față a lui Vladimir Putin, prin ochii lui Mihail...
Administratia Prezidentiala 112
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de...
Donald Trump.
După Vladimir Putin, și Donald Trump susține că sfârșitul războiului...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_32_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Summit B9: Nicușor Dan, întâlniri cu președintele Poloniei și Mark...
Ultimele știri
Noi informații despre starea de sănătate a cântăreței Bonnie Tyler. Anunțul purtătorului de cuvânt al artistei
Autostrada Sibiu - Pitești: a doua galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Care este stadiul lucrărilor
Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin din 1953
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Reforma lui Bolojan se transformă în bombă cu ceas: concedierile din administrația locală, răsturnate de...
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...