Prezent la Digi24 premierul Bolojan a spus că nimeni nu i-a cerut demisia sau să facă un pas în spate și a răspuns acuzațiilor unor lideri PSD ca Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu sau Claudiu Manda.

„Înțeleg că atunci când a venit acest guvern nu era niciun fel de problemă bugetară, din ce mi-ați spus. Sigur se pune întrebarea dacă totul era bine”, a spus premierul.

„Dacă totul era bine, vă întreb, de ce trebuie să faci scamatorii, dacă totul este în bună regulă, dacă situația era bună și nu s-a făcut mare lucru, de ce n-a vrut nimeni să-și asume această poziție de premier – știind ce va urma. Angajamente nenumărate care n-au fost respectate, situație bugetară și concret, dacă totul era bine, de ce cu două luni de zile înainte de a prelua acest guvern, România s-a împrumutat doar pe termen scurt, pe un an de zile, pentru că dobânzile erau foarte mari? E foarte ușor să declari tot felul de lucruri, după ce România a trecut printr-o situație dificilă, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-și asume responsabilitatea și am făcut asta fiind convins că fac ceea ce este necesar pentru țara noastră. În ceea ce privește astfel de declarații, ele nu pe mine mă afectează, pentru că noi nu lucrăm după ureche, încercăm să lucrăm după un plan, avem un program de guvernare în care, de exemplu, angajamentul acestei coaliții se să reducă cheltuielile în sectorul public cu 20% scris negru pre-alb, să facă multe alte lucruri pe care le-am fi putut face mai repede dacă toată lumea ar fi fost aliniată să susțină lucrurile corecte care trebuie făcute. Chiar dacă v-am spus, nu sunt foarte comode de făcut. Dar aceste calificative îi afectează și pe miniștrii care sunt în acest guvern de la toate partidele și toate rezultatele acestui guvern, cu bune și cu relele lui, sunt totuși rezultate aceste echipe ministeriale și sigur și a susținerii parlamentare de care a beneficiat. Toate deciziile au fost luate, credeți-mă, de comun acord”.

Întrebat dacă vreun lider i-a cerut demisia sau să facă un pas înapoi, să „schimbe playlistul”, Bolojan a spus că nu a existat o astfel de discuție. „Am avut doi colegi care au fost întâmplător la ședință să explice anumite aspecte care țin de date financiare și după două zile, după ce au văzut ce se spunea pe la televiziuni sau pe știri, dacă n-ar fi fost în ședința de coaliție de luni în care lucrurile s-au derulat într-o manieră bună, pot să spun eu, (în afară de nici înțepături, care se întâmplă întotdeauna atunci când sunt mai mulți lideri politici într-o încăpere), dar în rest, problemele au fost discutate și convenite de toată lumea, fără niciun fel de dispute majore legate de strategiile României și așa mai departe”.

Editor : Sebastian Eduard