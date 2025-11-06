Premierul Ilie Bolojan, invitat în studioul Digi 24, a declarat joi că „TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor”. Dar acest lucru se va putea întâmpla cu o condiție: să construim un buget serios”.

Ilie Bolojan a explicat că, pentru a putea evita o creștere de taxe, condiția de bază este „să construim un buget serios, care să se bazeze nu pe proiecții care nu au niciun fundament, ci pe realitate”.

„Pentru asta, indiferent cine este la guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poți fugi de deficitul enorm pe care-l avem. Ca să corectăm acest deficit, trebuie în continuare să ne reducem cheltuielile, nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat. Să ne asigurăm fondurile pentru investiții, atât cele care sunt pe fondurile europene, unde trebuie să asigurăm cofinanțări importante, dar și cele din bugetele naționale, atât în pla guvernamental pentru infrastructura mare: autostrăzi, drumuri naționale și așa mai departe, dar și pentru autoritățile locale, pentru că avem foarte multe șantiere în toată țara”, a mai spus Bolojan.

„Parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele și-au pierdut finanțarea și trebuie să asigurăm cofinanțări importante în continuare. Aprobarea bugetului, să spunem, nu este doar un act birocratic, el are niște efecte importante asupra stabilității economice a țării, are efecte importante în administrație, și de pregătirea serioasă a acestuia depinde cum va arăta anul viitor”, a mai spus premierul.

