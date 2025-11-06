Live TV

Video Premierul Bolojan susține că anul viitor nu vor crește TVA și alte taxe

Data publicării:
taxe TVA
Taxe, TVA, impozite. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan, invitat în studioul Digi 24, a declarat joi că „TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor”. Dar acest lucru se va putea întâmpla cu o condiție: să construim un buget serios”.

Ilie Bolojan a explicat că, pentru a putea evita o creștere de taxe, condiția de bază este „să construim un buget serios, care să se bazeze nu  pe proiecții care nu au niciun fundament, ci pe realitate”.

„Pentru asta, indiferent cine este la guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poți fugi de deficitul enorm pe care-l avem. Ca să corectăm acest deficit, trebuie în continuare să ne reducem cheltuielile, nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat. Să ne asigurăm fondurile pentru investiții, atât cele care sunt pe fondurile europene, unde trebuie să asigurăm cofinanțări importante, dar și cele din bugetele naționale, atât în pla guvernamental pentru infrastructura mare: autostrăzi, drumuri naționale și așa mai departe, dar și pentru autoritățile locale, pentru că avem foarte multe șantiere în toată țara”, a mai spus Bolojan.

„Parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele și-au pierdut finanțarea și trebuie să asigurăm cofinanțări importante în continuare. Aprobarea bugetului, să spunem, nu este doar un act birocratic, el are niște efecte importante asupra stabilității economice a țării, are efecte importante în administrație, și de pregătirea serioasă a acestuia depinde cum va arăta anul viitor”, a mai spus premierul.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească în birou cu...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, primul răspuns la acuzațiile lui Grindeanu la adresa Oanei...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
Ultimele știri
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
Ilie Bolojan, despre pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație: Sper să rezolvăm până la sfârşitul lunii
Cine este omul de afaceri găsit spânzurat în Vama Veche
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
DNA-Romania-1
DNA l-a reținut pe Fănel Bogoș, afaceristul care a ajuns până la premierul Bolojan pentru a demite șeful DSVSA Vaslui
laurentiu nistor psd hunedoara
Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra declarațiilor sale. „Nu e vorba de mineriade, ci de demnitate”
ilie bolojan in studioul digi24
Premierul Ilie Bolojan vine azi, de la ora 19.00, la Digi24
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%, prețurile cu 10%
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Guvernul confirmă că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul anchetat de DNA a avut loc: A durat 15 minute. Nu a avut urmări
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât costă și care sunt pașii pentru a face un divorț la notar în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...