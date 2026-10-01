Live TV

„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan. Reproșurile aduse

Data publicării:
ALEGERI 2024
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL. Inquam Photos / Virgil Simonescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Eurodeputatul Rareș Bogdan, încă membru al PNL, a lansat un atac virulent la adresa șefului său de partid, premierul interimar, Ilie Bolojan. Fostul număr doi al național-liberalilor îl acuză pe liderul de la Palatul Victoria că „distruge România în continuare”.

Fostul prezentator, Rareș Bogdan, a scris pe rețelele sociale: „Coșmarul continua! Premierul calamitate care a trimis în șomaj 100.000 de români distruge România în continuare! Bolojan și Miruță îi omoara și pe transportatori! Incredibil!! TollRo, sistemul de taxare rutieră intrat în vigoare azi-noapte, e blocat.

Nu s-au putut cumpăra tichete, aplicația nu merge, iar amenzile vor curge! Cine nu poate demonstra kilometrii parcurși, pac amendă! După ce au distrus HoReCa și construcțiile, distrug și transporturile! CNAIR cere amânare cu 6 luni, iar Miruță și Bolojan zic ca nu pot, căci sunt interimari!!! Pac! Pac! Pac! Crește costul transportului de marfă cu 8%.

Plus amenzile date din cauza incompetenței celui mai nociv guvern! Este ceva de noaptea minții! Transportatorii trași pe dreapta, industria ospitalității într-o recesiune fără precedent, chiar și IT-ul gâfâie, construcțiile ce să mai vorbim, cele mai puține gaze înmagazinate din istorie, 100.000 de șomeri în plus față de vara-toamna lui 2025.

Puteam avea guvern legitim acum 4 luni! Pe Tomac nu l-a vrut Bolojan! Nici pe Veștea, prim-vice PNL, care punea 7 miniștri liberali. Culmea, nici pe Siegfried!! Și-au bătut joc de el! Doar au mimat!!”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
Traian Băsescu saluta cu mana
4
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
Digi Sport
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2026-09-30-8123
Siegfried Mureşan: Intenţia PSD nu a fost niciodată de a vota un guvern serios. E important că nu ne-am lăsat contaminaţi
Un bec aprins.
Bolojan, avertisment înaintea evaluării S&P: „Toate resursele noastre se vor duce pe dobânzi”. Ce spune despre salariile bugetarilor
sala guvernul romaniei inquam octav ganea
Nicuşor Dan, despre rectificarea bugetară: Nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
Scandalul „KimberlyGate” și presupusul puci instrumentat de SUA. Bolojan: România e producătoare de gaze, nu avem nevoie să cumpărăm
Cătălin Predoiu.
Predoiu compară criza politică cu naufragiul Titanicului: „Icebergul se vede de luni întregi”. Avertismentul privind anticipatele
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: „Dacă l-am...
Călin Georgescu
Călin Georgescu stă în celulă cu alți trei bărbați și refuză mâncarea...
arma rusia
Mister în jurul unei arme folosite de ruși la granița cu Ucraina. Ce...
Măsurile guvernului riscă să scumpească mâncarea cu 10%.
Alimentele se vor scumpi din nou în octombrie. Unde vor fi cele mai...
Ultimele știri
Nicușor Dan, la deschiderea anului universitar: „Nouă milioane de români pe TikTok. Vom fi în două realități paralele”
O dronă rusă de ultimă generație a explodat la doar câteva zeci de km de Chișinău și a creat cratere de jumătate de metru
„O listă de ţinte”. Garry Kasparov a fost avertizat de serviciile lituaniene și americane de securitate că viața sa este în pericol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Letizia și Brigitte Macron, lecție de eleganță la Palatul Regal din Madrid. Două stiluri, o singură...
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Revoluția zecilor de milioane de euro în fața căreia FCSB, Dinamo, Rapid și Craiova nici nu se văd: „O echipă...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente
Adevărul
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Trădare": selecționerul Portugaliei l-a mințit în față pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a cerut iertare!
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate...
Newsweek
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce te simți mai obosit toamna, chiar dacă dormi suficient. 5 explicații ale specialiștilor în somn
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...