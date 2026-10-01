„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan. Reproșurile aduse

Eurodeputatul Rareș Bogdan, încă membru al PNL, a lansat un atac virulent la adresa șefului său de partid, premierul interimar, Ilie Bolojan. Fostul număr doi al național-liberalilor îl acuză pe liderul de la Palatul Victoria că „distruge România în continuare”.

Fostul prezentator, Rareș Bogdan, a scris pe rețelele sociale: „Coșmarul continua! Premierul calamitate care a trimis în șomaj 100.000 de români distruge România în continuare! Bolojan și Miruță îi omoara și pe transportatori! Incredibil!! TollRo, sistemul de taxare rutieră intrat în vigoare azi-noapte, e blocat.

Nu s-au putut cumpăra tichete, aplicația nu merge, iar amenzile vor curge! Cine nu poate demonstra kilometrii parcurși, pac amendă! După ce au distrus HoReCa și construcțiile, distrug și transporturile! CNAIR cere amânare cu 6 luni, iar Miruță și Bolojan zic ca nu pot, căci sunt interimari!!! Pac! Pac! Pac! Crește costul transportului de marfă cu 8%.

Plus amenzile date din cauza incompetenței celui mai nociv guvern! Este ceva de noaptea minții! Transportatorii trași pe dreapta, industria ospitalității într-o recesiune fără precedent, chiar și IT-ul gâfâie, construcțiile ce să mai vorbim, cele mai puține gaze înmagazinate din istorie, 100.000 de șomeri în plus față de vara-toamna lui 2025.

Puteam avea guvern legitim acum 4 luni! Pe Tomac nu l-a vrut Bolojan! Nici pe Veștea, prim-vice PNL, care punea 7 miniștri liberali. Culmea, nici pe Siegfried!! Și-au bătut joc de el! Doar au mimat!!”

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Editor : A.R.