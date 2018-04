Viorica Dăncilă, prima reacție după solicitarea președintelui de a demisiona

Premierul Viorica Dăncilă a spus, vineri seară, că nu va demisiona, că s-a simţit jignită de aprecierile preşedintelui Iohannis şi că va merge mai departe. „Voi merge mai departe. Preşedintele nu are atribuţii în a demite un prim-ministru”, a afirmat Dăncilă la România TV, relatează News.ro.

Foto: gov.ro

„Categoric nu îmi dau demisia. Atâta timp cât am sprijinul coaliţiei de guvernare. Declaraţia preşedintelui nu îşi avea rostul acum şi cred că acest mod de lucru poate duce la o slăbire a încrederii pe plan extern. Aprecierile şi modul de exprimare al preşedintelui m-au jignit şi de aceea nu am mers azi la Cotroceni”, a declarat Viorica Dăncilă, vineri seară, la România TV.

Jurnaliștii au așteptat toată ziua o reacție oficială a premierului la Guvern, dar Viorica Dăncilă a preferat să-și transmită mesajul la un post de televiziune.

Referindu-se la întâlnirea pe care ar fi urmat să o aibă astăzi cu preşedintele la Cotroceni, Dăncilă a spus că Iohannis a chemat-o „să o certe ca pe un elev”.

„Voi merge mai departe. Preşedintele nu are atribuţii în a demite un prim-ministru. (...) Dacă domnul preşedinte nu mai poate coopera cu Guvernul, acest lucru este un lucru extrem de grav (...) Eu cred că domnul preşedinte trebuie să se mai gândească”, a mai spus Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că aceasta nu face faţă poziţiei de prim-ministru. „Sunt trei luni (n.r. - de la învestirea Guvernului Dăncilă) după care pot să trag o concluzie. Doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru al României şi transformă astfel Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru al României”, a spus Iohannis într-o declarație de presă susținută la Cotroceni la ora 11:00.

Reacția premierului a venit după aproape nouă ore.

„M-au jignit aprecierile peiorative ale preşedintelui, dar nu numai ce a spus preşedintele în această zi. Şi înainte, aprecierile preşedintelui, modul de exprimare al preşedintelui m-au jignit, şi acesta a fost şi motivul pentru care astăzi nu am mers la Cotroceni. Am încercat să comunic direct cu preşedintele. Aşa cum am spus încă de la învestirea mea, am încercat să păstrez echilibrul, să am o bună cooperare interinstituţională. Am sunat azi pentru a-i comunica preşedintelui, să am o discuţie cu dânsul. Mi s-a spus că este într-o întâlnire şi că nu poate răspunde şi că această întrunire va dura până la ora 11. Atunci am comunicat că nu o să mă prezint la Cotroceni astăzi la întâlnire. Am sperat ca preşedintele să sune şi să discutăm acest aspect, dar reacţia preşedintelui a fost o reacţie publică pe care am văzut-o cu toţii”, a susţinut Dăncilă.

Întrebată dacă i-a comunicat preşedintelui refuzul său de a merge astăzi la Cotroceni, Viorică Dăncilă a spus că a încercat să vorbească la telefon cu acesta, dar nu i-a răspuns.

„Am încercat. Aşa cum am spus încă de la învestirea mea, am încercat să păstrez echilibrul, să am o bună cooperare interinstituţională. Am sunat azi pentru a-i comunică preşedintelui, să am o discuţie cu dânsul. Mi s-a spus că este într-o întâlnire şi că nu poate răspunde şi că această întrunire va dură până la oră 11.00. Atunci am comunicat că nu o să mă prezint la Cotroceni azi la întâlnire. Am sperat că preşedintele să sune şi să discutăm acest aspect, dar reacţia preşedintelui a fost o reacţie publică pe care am văzut-o cu toţii", a afirmat Dăncilă.

Ea a mai spus că este un om eclilibrat, discret, căruia nu îi place să facă spectacol, în timp ce preşedintele „dorea să medieze o dispută imaginară între Guvern şi BNR, dar, în acelaşi timp, vrea un război între Guvern şi Administraţia Prezidenţială”.

„Dacă aţi văzut, nu am ieşit niciodată cu declaraţii care să stârnească un război sau indignare. În acelaşi timp, sunt un om demn, am încredere în mine şi sunt un om care are tăria să meargă mai departe atunci când ştie că merge pe drumul cel bun. (...) Eu nu am voie să dezamăgesc pe cei care au crezut în mine şi voi merge mai departe. Preşedintele României nu are atribuţii în ceea ce înseamnă a demite prim-ministrul. Dacă eu i-aş spune acelaşi lucru domnului preşedinte, probabil ar zâmbi. Eu nu am zâmbit pentru că mi se pare o glumă nelalocul ei. Nu poţi să spui aşa ceva în calitate de om care trebuie să aduci echilibru, să fii mediator în cadrul statului, între instituţiile statului. Deci, domnul preşedinte dorea să medieze o dispută imaginară între Guvern şi BNR, dar, în acelaşi timp, vrea un război între Guvern şi Administraţia Prezidenţială. Eu nu înţeleg acest lucru, dar, pentru mine mai important este să duc la capăt programul de guvernare, să fac ceea ce am propus românilor, iar dacă domul preşedinte consideră că nu mai poate coopera cu Guvernul, acest lucru este destul de grav”, a adăugat premierul Dăncilă.