Premierul, de acord să discute propunerile PSD pentru protecția socială. „N-am nimic împotrivă, dar să găsim resursele”

Ilie Bolojan a spus luni seara, la Digi24, că este deschis la propunerile PSD din pachetul de reformă. „N-am nimic împotrivă” a subliniat premierul, care însă a afirmat că orice măsură de sprijin pentru populație trebuie să fie acoperită de o sursă de venit. „Trebuie să facem o analiză de unde găsim resursele, pentru că ori faci niște economii dintr-o parte, sau renunți la alte lucruri sub forma altor cheltuieli ca să acoperi aceste lucruri”.

Întrebat dacă este de acord cu propunerile PSD prin care social-democrații condiționează pachetul de reforme, Ilie Bolojan a spus că acestea au venit după o ședință a partenerilor de coaliție, și că „orice propunere pe care o face un partid trebuie analizată”.

„N-am nimic împotrivă. Sunt conștient că oamenii care au nevoi trebuie să fie sprijiniți într-o măsură sau alta. Ceea ce trebuie să facem este să analizăm de unde identificăm resursele pentru a acoperi orice cheltuială suplimentară pe care o facem, inclusiv asta, deci e posibil”, a spus premierul.

„Trebuie să facem o analiză de unde găsim resursele, pentru că ori faci niște economii dintr-o parte, sau renunți la alte lucruri sub forma altor cheltuieli ca să acoperi aceste lucruri. Astea trebuie discutate la modul serios, pentru că aici, cu a aceste propuneri - ai două posibilități să vrei să le faci la modul serios, și atunci trebuie calculat într-adevăr care este impactul lor, de unde acoperim acel impact, facem niște venituri suplimentare, vrea cineva să mai aducă ceva venituri suplimentare, vrea ceva taxe”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Dacă nu vrem asta, înseamnă că trebuie să reducem alte cheltuieli de undeva, să tăiem din investiții sau din alte cheltuieli. Hai să cădem de acord pe tema asta, pentru că altfel aceste propuneri nu fac decât să tensioneze, să genereze niște așteptări. Ele nu pot fi onorate dacă nu găsim niște formule și nu fac decât din nou să tensioneze relații, să creeze percepții. Unii oameni propun, aia, ăialalți nu vor, dar per ansamblu, toți vom pierde, pentru că oamenii nu vor acest joc politic, ci vor de la noi seriozitate și rezultate. Și să trecem România prin această situație dificilă. Putem să facem asta în așa fel încât să-i respectăm pe români.

„Toate aceste conflicte care sunt duse peste un anumit nivel nu ne aduc câștiguri, și poate și de aici vine percepția domnului primar Toma, că în momentul în care ele degenerează, nu fac decât să te ducă la alte formule de guvernare”, a conchis premierul.

