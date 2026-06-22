Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat, luni, după ieșirea de la negocierile cu AUR, că a discutat „măsuri economice” cu George Simion, în contextul în care caută susținerea necesară pentru guvernul propus.

„Am discutat o serie de măsuri economice dorite de AUR. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu vor avea impact economic în așa fel încât să le pot include. Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor.

În această seară, vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care în aceste zile au fost informați de programul de guvernare să-și exprime votul”, a declarat Adrian Veștea la ieșirea din sediul AUR.

Acesta a fost însoțit de miniștrii propuși Sorin Cîmpeanu (Apărare) și Bogdan Ivan (Energie).

Premierul desemnat a anunțat luni după-amiază că se va întâlni cu președintele AUR, George Simion. „Îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români”, a scris Veștea pe Facebook, după ce Simion a cerut o ca premierul desemnat să discute astăzi cu AUR dacă dorește voturile necesare învestirii guvernului propus.

Potrivit informațiilor disponibile până la această oră, guvernul Veștea nu poate trece de Parlament fără votul parlamentarilor AUR.

Editor : Alexandru Costea