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Premierul desemnat, despre discuțiile cu partidele: „Le înţeleg nemulţumirile, dar pentru a avansa avem nevoie de acţiune”

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Eugen Tomac, discuții cu PSD privind noul Guvern. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat, luni seară, că sunt legitime condiţiile partidelor şi are disponibilitate pentru dialog cu toate partidele pro-occidentale. El a precizat că niciun partid nu a fost pozitiv în cadrul discuţiilor pe care le-a avut luni, dar a adăugat că le înţelege nemulţumirile, însă pentru a avansa avem nevoie de acţiune. 

Eugen Tomac a declarat, luni, la Antena 3, că înţelege motivele pentru care partidele încearcă să pună între ele bariere foarte mari.

„Nu este pentru mine un moment de triumf această situaţie pe care mi-am asumat-o, am acceptat această onoare pentru că înţeleg perfect motivele pentru care partidele încearcă să pună între ele bariere foarte mari. Am încercat azi să le explic tuturor că soluţia pentru a ieşi din acest blocaj este să avem un guvern funcţional, iar eu intenţionat am spus că e un guvern tehnic, nu cu ambiţii politice, tocmai pentru că avem câteva urgenţe. Sunt legitime condiţiile partidelor, am toată buna-credinţă şi disponibilitate de dialog în continuare cu toate partidele politice, pro-occidentale din Parlament”, a afirmat el.

Tomac a adăugat că dialogul avut cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost unul civilizat.

„Sigur că PNL are această abordare tocmai pentru că moţiunea a afectat direct partidul. Poziţia lor până la un punct o pot înţelege. Nu e rolul meu să explic ce trebuie să facă un partid sau altul. Solicitarea mea a fost de a înţelege contextul şi a-l pune deasupra acestor jocuri politice”, a mai transmis premierul desemnat.

Tomac a afirmat că niciun partid nu a fost pozitiv în cadrul discuţiilor avute luni.

„Niciun partid nu a fost pozitiv. Fiecare a fost destul de aplicat pe linia pe care o consideră îndreptăţit să o abordeze. Fiecare partid a încercat să justifice poziţia pe care o are în raport cu situaţia politică în care ne aflăm. Le înţeleg nemulţumirile, dar pentru a avansa avem nevoie de acţiune”, a afirmat Tomac, potrivit Antena 3.

Acesta a anunţat, luni, că va continua seria discuţiilor cu partidele, în vederea învestirii Guvernului. Marţi va avea întâlniri cu UDMR, minorităţile naţionale şi parlamentarii neafiliaţi.

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Editor : A.M.G.

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