Premierul desemnat, despre scenariul rotativei: Mai sunt 2 ani, mandatul se scurtează. Dacă l-am împărți, am contribui la instabilitate

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat, miercuri, despre rotativa la guvernare cu PSD, vehiculată în vară, că cutuma este ca, la momentul la care eşti învestit, să conduci până la finalul legislaturii şi el este pregătit să facă acest lucru. El a explicat că mai sunt aproximativ doi ani de zile până la alegeri şi, ca atare, cu cât timpul se scurge, cu atât mandatul se scurtează şi dacă l-ar mai şi împărţi, ar contribui la creşterea instabilităţii politice. Ce excludem este ca PNL şi PSD să guverneze împreună, a menţionat Mureşan.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a fost întrebat dacă mai este valabilă acea succesiune de guverne minoritare, rotativa despre care se vorbea în vară şi dacă va merge cu această propunere către PSD.

„Nu am discutat despre acest lucru. Într-adevăr, în primăvara acestui an am spus următorul lucru: Noi, Partidul Naţional Liberal, cu PSD-ul împreună, în acelaşi guvern, nu vom mai fi, fiindcă am văzut că nu funcţionează. Nu poate exista o guvernare a Partidului Naţional Liberal şi a PSD-ului împreună, dar putem guverna unii după ceilalţi. De atunci a trecut timpul, au trecut patru luni de zile. Mai este mai puţin timp până la viitoarele alegeri parlamentare. Mai sunt aproximativ doi ani de zile, ca atare, cu cât timpul se scurge, cu atât mandatul se scurtează şi dacă l-am mai şi împărţi, am contribui la creşterea instabilităţii politice”, a răspuns Mureşan, potrivit News.ro.

El a menţionat că în ultimii 20 de ani, România a avut 13 prim-miniştri şi în ultimii 10 ani a avut 9.

„Instabilitatea guvernamentală în România s-a accentuat în ultimii 10 ani şi eu cred că România ar avea de câştigat de pe urma stabilităţii politice. Un premier care la momentul la care îşi începe mandatul spune societăţii civile, spune investitorilor, spune sectorului privat, spune ONG-urilor, spune partenerilor noştri, investitorilor, partenerilor europeni, transatlantici, ştiţi, mi-am început mandatul, dar trebuie să plec peste câteva luni de zile, nu este un premier care poate obţine maxim pentru România. Cutuma este ca, la momentul la care eşti învestit, să conduci până la finalul legislaturii. Eu sunt pregătit să fac acest lucru. Dacă în discuţiile cu celelalte partide, cu Partidul Social Democrat, va apărea o astfel de variantă, o vom discuta, dar e evident că pentru România mai sunt doar doi ani până la alegerile la termen”, a subliniat el.

Potrivit lui Siegfried Mureşan, este de dorit ca după ce am avut deja două guverne în această legislatură, să mai avem unul singur până în 2028.

„Preferinţa mea este (..0 să avem un singur guvern de acum până în anul 2028, dar evident putem discuta cu celelalte partide. Ce excludem este ca Partidul Naţional Liberal şi PSD-ul să guverneze împreună, dar ce nu excludem este ca partidele să guverneze unul după altul. Ce va fi esenţial însă pentru noi, Partidul Naţional Liberal, este agenda pe care România este condusă şi acesta este un criteriu acum şi pentru totdeauna al partidului nostru. De aceea nici nu am dat votul în Parlamentul României unui candidat care a venit în vara acestui an, care nu a avut o agendă serioasă şi responsabilă”, a menţionat el.

Editor : B.E.