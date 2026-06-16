Adrian Veștea a mers însoțit de Marian Neacșu (PSD) la negocierile cu aleșii grupului Uniți pentru România (ex-POT), grup în care s-a înscris recent și Victor Ponta. Premierul desemnat a avut discuții și cu restul partidelor mai mici din Parlament. Fiecare discuție a venit la pachet cu propriile condiții și solicitări. Spre exemplu, grupul PACE a cerut să contribuie la programul de guvernare, dar ar fi dorit și posturi în Executiv.

Adrian Veștea a mers la negocierile cu grupul Uniți pentru România (UPR), format din aleșii desprinși din POT, alături de Marian Neacșu. Premierul desemnat nu a vrut să comenteze, întrebat de jurnaliști, de ce este însoțit de un lider PSD.

În grupul UPR s-a înscris recent și Victor Ponta, care a demisionat din grupul parlamentar al PSD.

Ce a negociat Veștea cu partidele mici

Adrian Veștea a purtat discuții, marți, și cu aleșii POT, reprezentați de Anamaria Gavrilă, dar și cu parlamentarii grupului PACE, desprinși în special din S.O.S România.

„Înțelegem că este nevoie de Guvern. Avem deschiderea de a sprijini și de a colabora pentru a ne asigura că se întâmplă lucruri și nu doar promisiuni. POT va reprezenta dorințele și nevoile celor 600.000 de români care ne-au votat”, a transmis președinta POT pentru Digi24.

La rândul său, Ninel Peia, reprezentantul grupului PACE din Senat, spune că a cerut să contribuie la programul de guvernare.

„A fost o primă discuție preliminară, o întâlnire de curtoazie în care premierul desemnat Adrian Veștea ne-a prezentat liniile mari ale programului său de guvernare și intențiile pe care le are pentru a ajusta măsurile astfel încât să țină sub control deficitul bugetar, o temă extrem de sensibilă pentru ratingul de țară. (...) Orice formulă guvernamentală trebuie să preia pilonii noștri din Programul Național de Redresare Economică și Reziliență Socială”, a transmis Peia pentru Digi24.

Apel la dizidenții din PNL: Să vină într-o „casă conservatoare primitoare”

Acesta le-a transmis și invitație liberalilor care riscă să fie dați afară din partid:

„I-am transmis (lui Adrian Veștea n.red) că pe toți acei liberali de bună-credință pe care domnul Bolojan îi dă afară din PNL sau îi pune la zid pentru că îndrăznesc să gândească diferit, noi îi așteptăm cu brațele deschise la PACE - Întâi România! Grupul nostru este o casă conservatoare primitoare.”

Editor : A.G.