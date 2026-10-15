Premierul desemnat Luca Niculescu a depus, joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern. Printre aceștia sunt 12 miniștri de la PSD. Audierile miniștrilor propuși ar urma să fie făcute luni, iar marți să fie dat votul în plenul Parlamentului.

ACTUALIZARE 20:50 Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului are loc, începând cu ora 20:30, în format exclusiv on-line. În aceasta conducerea Parlamentului va stabili calendarul audierii miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate şi data în care Camera Deputaţilor şi Senatul se reunesc în şedinţă comună pentru învestirea Guvernului.

Luca Niculescu: „Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm”

ACTUALIZARE 20:25 Luca Niculescu a transmis, joi seară, pe Facebook, că echipa pe care o propune reunește miniștri desemnați de PSD și specialiști fără apartenență politică.

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli.

Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă.

În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

– rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

– adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

– sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

– relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

– consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare”, arată mesajul lui Luca Niculescu.

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Știrea inițială:

Programul de guvernare poate fi consultat AICI.

Cine sunt miniștrii

Propunerile de delegați nu au portofolii proprii, ci activează în cadrul unui minister existent sau în subordinea premierului.

Conducerea Parlamentului va stabili calendarul privind audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și, mai apoi, ședința reunită pentru vot.

Potrivit informațiilor Digi24, audierile miniștrilor ar urma să aibă loc lunea viitoare, pe 19 octombrie, iar o zi mai târziu, marți, 20 octombrie, să aibă loc votul de învestitură.

Partidul Social Democrat a decis, miercuri seara, intrarea la guvernare.

„Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situaţia critică în care a ajuns România în ultimele luni şi soluţiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele parlamentare responsabile l-au susţinut în aceste zile, şi anume salvarea economiei trebuie să primeze în faţa politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcţional. România are urgenţe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor şi a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment naţional. Analizele Băncii Naţionale a României şi ale instituţiilor financiare internaţionale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii spre prăpastie. Menţinerea Guvernului demis şi interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea şi ultima parte funcţională din economie", a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, la sediul central al PSD, amintește Agerpres.

El a adăugat că, fără schimbarea direcţiei, „vom asista la reducerea activităţii economice în România", la creşterea cheltuielilor cu dobânzile şi deprecierea cursului.

„Suntem, în prezent, în imposibilitatea efectuării, aşa cum bine ştiţi, a rectificării bugetare şi a construcţiei bugetului pentru 2027 şi avem, de asemenea, întârzieri în absorbţia fondurilor europene. Aceasta este realitatea din datele pe care le avem noi astăzi şi de la aceste adevăruri dure plecăm. Totul în timp ce alţii fug de dezastrul pe care l-au produs. În aceste condiţii, PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece priorităţile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu", a afirmat Sorin Grindeanu.

Cabinetul va avea 17 ministere. PSD va avea 11 portofolii, iar ceilalți șase vor fi independenți.

Ce partide votează guvernul Niculescu

Șansele ca acest guvern să treacă sunt mari, având în vedere că PNL și UDMR am văzut au anunțat vor vota executivul. Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a trece, dar, având în vedere declarațiile liderilor politici, premierul desemnat se poate baza pe cel puțin pe 254 de voturi. Însă numărul ar putea fi mai mare, având în vedere că, pe lângă PSD, PNL, UDMR și minorități, ar putea vota acest guvern inclusiv aleși și de la grupurile mai mici din Parlament, precum PACE, Uniți pentru România sau parlamentari neafiliați.

UDMR a anunţat că va vota viitorul Executiv şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului premierul desemnat, Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

„Vom vota Guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel Guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În acelaşi timp, suntem pregătiţi să semnăm şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor şi alte proiecte necesare relansării economice, stabilităţii fiscale şi acordarea ajutorului celor nevoiaşi, dacă premierul va cere sprijinul nostru şi va dialoga cu noi pe temele respective", a precizat, marţi seara, pe pagina sa de socializare, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Miercuri, grupurile parlamentare ale PNL au hotărât să dea un vot în favoarea instalării Guvernului Niculescu, dar partidul să intre în opoziţie. Decizia finală va fi luată însă de Biroul Politic Naţional al PNL, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.

„A fost o şedinţă de consultare a grupurilor parlamentare, iar în urma acestei şedinţe s-au dat trei voturi consultative: Partidul Naţional Liberal, având în vedere situaţia pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice; Partidul Naţional Liberal nu va intra într-un guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziţie; s-a dat şi un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, nu un acord de coaliţie, ci un acord cu obiective clare", a precizat Ionel Bogdan.

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a anunţat că va propune Comitetului Politic, în şedinţa de vineri, ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu.

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă şi de protecţie pentru privilegiaţii PSD. Da, România are nevoie de un guvern. Mulţi îmi spun că sunt îngrijoraţi de preţuri, de rate, de siguranţa locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preţ. Stabilitatea care ne este aruncată în faţă trebuie să se simtă în viaţa românilor, nu doar în liniştea baronilor care îşi pun oamenii să jefuiască - şi asta în timp ce capturează justiţia", a scris liderul USR, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat lunea trecută pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai.

Editor : A.C.