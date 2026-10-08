Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, începe, astăzi, întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare. Primele discuţii sunt cu delegaţiile PSD, PNL şi UDMR, Luca Niculescu urmând să meargă la sediile formațiunilor politice.

Programul întâlnirilor cu partidele este următorul:

ora 11:00 - Partidul Social Democrat (PSD)

ora 14:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL)

ora 15:30 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat la finalul şedinţei conducerii PSD de marţi că le-a cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe premierul desemnat, Luca Niculescu.

El a precizat că PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construcţie politică fără fundamente solide şi a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică şi socială a lui Niculescu şi dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD.

Grindeanu a dat asigurări că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva iar acest lucru nu ar face decât să ne ducă şi mai aproape de anticipate.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, arăta că formaţiunea va discuta cu premierul desemnat şi va analiza programul de guvernare, priorităţile asumate şi echipa pe care o va propune, după care va lua o decizie privind votul de învestitură.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat „dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară”. UDMR vrea ca Programul de guvernare să conţină o componentă economică puternică, indexarea pensiilor şi protejarea drepturilor minorităţii maghiare.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier.

Acesta are la dispoziţie zece zile să pregătească Programul de guvernare şi lista cu miniştri, pentru a fi depuse în Parlament.

Premierul desemnat a anunţat că zilele acestea elaborează programul de guvernare şi se pregăteşte de consultările cu partidele.

El a arătat că se va vorbi mult despre majorităţi, negocieri şi nume, dar ceea ce caută sunt soluţii pentru echilibrul politic şi economic în România.

Luca Niculescu preciza că va ţine cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorităţi diferite şi este firesc să fie aşa, iar rolul său este să le unească într-un program realist.

„Trebuie să găsim răspunsuri la problema preţurilor la energie”, afirma premierul desemnat, el arătând că grija faţă de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public şi atenţie la felul în care este cheltuit.

„Un stat care îşi respectă cetăţenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcţionează şi să corectăm ceea ce nu funcţionează”, mai arăta Luca Niculescu.

Editor : Ș.R.