Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, de la ora 20:00, la Digi24

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va fi în platoul Digi24 începând cu ora 20:00, la Ediție Specială, moderată de Andreea Bratu.

Premierul desemnat va răspunde celor mai arzătoare întrebări ale momentului: cum va strânge cele 233 de voturi necesare învestirii? Cu cine va negocia pentru formarea majorității? Cum va încerca să convingă PSD pentru a primi voturile parlamentarilor social-democrați?

Vom afla, în direct de la Siegfried Mureșan, culisele desemnării sale în funcția de premier. De ce i-a cerut președintelui un timp de gândire înainte să accepte nominalizarea? Cu cine s-a consultat înainte de a spune ”da”?

Ora 20:00, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, în direct la Digi24.

Editor : A.D.V.