Premierul desemnat susţine că ar fi posibilă indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027

Premierul desemnat Eugen Tomac susţine că pensiile ar putea fi indexate de la 1 ianuarie 2027, menţionând că în primele două luni de mandat va putea veni cu o cifră concretă bazată pe spaţiul bugetar disponibil pentru această măsură.

Premierul desemnat a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare în mod automat în situaţia în care Guvernul va fi învestit de Parlament sau măsura mai trebuie analizată şi de câţi bani este nevoie pentru a fi pusă în practică.

„Obiectivul nostru este să respectăm persoanele în vârstă din această ţară, care aşteaptă de foarte mult timp să le fie indexate pensiile, iar din evaluarea pe care o avem în clipa de faţă, bugetul de stat, aşa cum este el gândit astăzi şi evident că urmează să mai facem o evaluare, să discutăm cu cei de la Comisia Europeană, dar optimismul nostru ne încurajează să privim spre o asemenea măsură că ar fi posibil, începând de la 1 ianuarie 2027, să putem indexa pensiile. Deci, în primele două luni de mandat voi putea veni cu o cifră concretă bazată pe spaţiul bugetar disponibil”, a declarat Eugen Tomac.

El a mai fost întrebat dacă trebuie să negocieze cu Comisia Europeană această indexare a pensiilor.

„Nu este o obligaţie să facem acest pas în relaţia cu Comisia Europeană. Dar, evident că, ţinând cont de ţintele de deficit bugetar pe care ni le-am asumat, este esenţial să fim predictibili, pentru că măsurile pe care le vom propune nu vrem să surprindă pe nimeni. Obligaţia noastră este ca în termen de una, două luni maxim, să avem o evaluare corectă a bugetului”, a transmis premierul desemnat.

El a adăugat că indexarea va fi corelată cu inflaţia, aşa cum prevede legea.

Editor : Sebastian Eduard