Video Premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare la CCR: le cere judecătorilor să urgenteze verdictul privind pensiile magistraților

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a trimis, vineri dimineață, o scrisoare către Curtea Constituțională, prin care le solicită judecătorilor să urgenteze decizia privind legea care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Ședința CCR este programată pentru data de 11 februarie, după ce a fost amânată încă de anul trecut.

În această dimineață, scrisoarea anunțată de Ilie Bolojan miercuri seară a fost trimisă la Curtea Constituțională. Premierul susține că, în perioada următoare, ar trebui urgentată decizia privind pensiile magistraților, altfel România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Având în vedere existenţa pe rolul Curţii Constituţionale a României a Dosarului nr. 4848A/2025 privind soluţionarea sesizării de neconstituționalitate formulate de către Înalta Curte de Casaţie și Justiţie cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului la data de 2 decembrie 2025, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Național de Redresere și Reziliență. -

La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanților Ministerului Investiţiilor și Proiectelor Europene și a reprezentanţilor Reform and Investment Task Force (SG REFORM) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoștința domnului Ministru Dragoș Pîslaru faptul că, pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro. Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informații public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informațiilor transmise de către autoritățile române”, se arată în scrisoarea premierului. 

Șeful Executivului a anunțat miercuri seară, într-o conferință susținută la Palatul Victoria, că va informa CCR asupra „consecințelor amânării unor decizii”.

„S-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut. S-a dat o amânare. Şi apoi, a doua încercare. Au fost aceste amânări în cascadă. În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare. Şi cred că fiecare instituţie trebuie să fie informată cu privire la consecinţele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care ţin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro”, a declarat Bolojan.

Judecătorii Curții Constituționale au stabilit că vor discuta proiectul de lege privind pensiile magistraților pe 11 februarie, după ce dosarul a fost amânat încă de anul trecut, de mai multe ori. 

