Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații de presă. El a vorbit de necesitatea modificării legii salarizării, de jaloanele din PNRR, de împrumuturile din SAFE - în contextul în care Comisia Europeană a aprobat o cerere de plată în valoare de 2,62 miliarde de euro din PNRR.

Declarația lui Ilie Bolojan vine la scurt timp după ce Comisia Europeană a aprobat cererea de plată în valoare de 2,62 miliarde euro din PNRR.

Ce a spus premierul

Principalele subiecte discutate în guvern - absorția fondurilor

CE a validat oficil validarea cererii de plata de 2,6 milioane euro.

Ca să putem absorbi fondurile sunt două direcții. Avem de îndeplinit de atins țintele și jaloanele ca sa ni se livreze banii. Avem peset 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante, pentru că presupun reforme și modificări legislative.

Toate proiectele finalizate vor fi depuse la Parlament ca inițiative legislative.

Până săptămâna viitoare vom avea opinia UE pentru ca proiectele să fie date Parlamentului.

Un al treila pachet de reforme sunt în renegocieri și neceită discuții în spațiul public - legea apelor, investițiile în baraje, decarbonizare și legislația privind salarizarea.

Avem un angajament de a modifica legea salarizării pentru ca salariile în sectorul public să fie stabilite transparent. O corelare a salarizării din sectorul bugetar cu productivitatea trebuie să țină cont de cifrele reale.

Întrucât vor fi discuții pe aceste teme vă prezint câteva date: avem 1,280.000 de posturi în sectorul public, distribuite pe categorii profesionale. Avem politici salariate decuplate de dinamica productivității muncii. Se văd creșteri salariale în sectorul public care nu au ținut cont de productivitate. România are cele mai mici venituri fiscale. Cheltuielile de personal ca procent din venituri e de 40%, dintre cele mai mari. Din fiecare leu care se colectează în România, 39 de bani acoperă salarizarea în domeniul bugetar.

Dobânzile plătite anul acesta reprezintă 3% din PIB.

Avem 166 miliarde de lei total salarii sector public. Trebuie să reducem baza de cheltuieli publice.

Președintele României prin dl Burnete a generat o discuție în Parlament și sper ca oamenii politici să cadă de acord că aspectele care țin de absorția de fonduri europene și țin cont de situația financiară a țării țin cont de realitate.

La multe ministere avem întârzieri mari ale plăților, ținta e să le aducem la zi în 2-3 săptămâni.

Vom asigura transparența totală - vom face publice cifrele de absorție al fiecărui minister, săptămânal.

Absorția fondurilor din PNRR este foarte importantă. De ce se întâmplă în următoarele două săptămâni depinde dacă vom lua acești bani.

Programul SAFE. E o decizie corectă pentru România, bugetar și pe componentă de apărare. este exclus să nu recurgem la credite în anii următori, din cauza deficitului. Sunt 4 miliarde de euro pe an pentru dotarea armatei și avem nevoie de banii aceștia. Permite integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene.

Cea mai mare componentă e alocată MApN, dar o componentă împortantă se îndreaptă și către infrastructură.

Un subiect „de care nu fug” - datele statistice ale INS nu sunt o surpriză. Nu am creat așteptări care nu pot fi onorate. Inflația e un rezoltat cumulat al mai multor factori. Deficitele imense sunt baze pentru o inflație mare. Rog să va gândiți la cele două procese în plus la TV, efectele războiului din Iran, liberalizarea pieței energetice. Dacă nu intervin alte șocuri, în iulie vom avea inflație de 8%, iar în august vom coborî spre o inflație de 6%. Economia noastră se însănătoșete. Scăderea deficitului arată că suntem pe calea cea bună. Deficitul nu e rezultatul unor inginerii contabile.

Tot în ședința de azi a fost în primă lectură proiectul pentru asigurarea transparenței la RAPPS. Transparența e o chestiune de niormalitate și corectitudine.

În zilele următoare voi face declarații politice, dar în această sală vom păstra liniile guvernamentale.

Editor : Sebastian Eduard