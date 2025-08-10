Live TV

Premierul Ilie Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă, nu foloseşte niciun ban

Data publicării:
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că proiectul de lege privind pensiile private, aflat în prezent în dezbatere publică, nu prevede confiscarea fondurilor acumulate de cetăţeni, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea ţărilor europene. 

Ilie Bolojan a arătat că proiectul a fost pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), a fost în transparenţă la Ministerul Muncii, care l-a promovat, şi se află în dezbatere publică. 

Premierul a punctat faptul că proiectul prevede că beneficiarii fondurilor de pensii private vor putea retrage 25% din sumă la momentul pensionării, iar restul va fi distribuit eşalonat, pe o perioadă de zece ani, ţinând cont şi de speranţa medie de viaţă din România.  

„Ce se propune prin această lege? Exact cum banii aceştia se colectează lună de lună la fiecare salariu, şi plata acestora după ce intri în pensie să se facă într-o manieră care, aşa cum le spune şi numele, să-ţi asigure o sumă suplimentară la pensie. Atunci, luând modelul din toate ţările europene, şi aici sunt nişte date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea ca atunci când ajungi în această situaţie să poţi să scoţi 25% din bani dacă doreşti, iar diferenţa să o distribui pe următorii zece ani. 

S-au luat zece ani de zile, în aşa fel încât să se acopere durata de viaţă medie în România. Şi acesta este calculul care a stat la baza acestei propuneri, în aşa fel încât să nu existe (...) o situaţie din care, în anii următori, după 2030, când numărul de oameni care intră în pensie creşte de la an la an, pentru că intrăm generaţia celor care am fost născuţi în anii '65-'75, deci o perioadă cu număr mare de naşteri în România, cu un vârf de naşteri, pe fondul unor tensiuni, al unor dezinformări, să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte, care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”, a explicat, la Antena 3 CNN, Ilie Bolojan, conform News.ro.  

Premierul a adăugat că România trebuie să adopte această legislaţie pentru a îndeplini jaloanele necesare aderării la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi a menţionat că în zilele următoare vor exista dezbateri pe această temă.  

„Vor fi şi săptămâna viitoare două dezbateri pe această chestiune, în urma acestor dezbateri sper să se clarifice lucrurile, deci că Guvernul nu confiscă niciun ban, nu foloseşte niciun ban, doar că în acest proiect se propune ca, la fel cum banii se colectează eşalonat şi sunt dedicaţi unei completări a pensiei pe care o asigură statul, şi după ce se ajunge să beneficiezi de pensie, să poţi într-adevăr să iei 25% - asta este media din prevederile din toate ţările Uniunii Europene, iar diferenţa să o poţi eşalona lună de lună sau poţi să-ţi prevezi toată suma eşalonată”, a arătat Ilie Bolojan. 

El a mai spus că Guvernul nu-şi va asuma răspunderea pe acest proiect, ci va merge în Parlament.

Citește și ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în care să poți retrage toți banii” 

