Live TV

Premierul Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi răniți vor fi transferați în străinătate. Foarte probabil blocul va fi demolat”

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Din articol
Cauza exploziei: explicația lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție după explozia blocului din cartierul Rahova, soldată cu trei morți. Șeful Executivului a transmis că două persoane, grav rănite, vor fi transferate în străinătate pentru a primi tratament. De asemenea, din primele estimări, este foarte probabil ca blocul să nu mai poată fi reabilitat și să fie demolat. 

„Îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru răniți și pentru toți locuitorii blocului, ale căror vieți au fost date peste cap.

Înțeleg că sunt trei persoane decedate și încă două se află într-o stare gravă. Doi dintre răniți au arsuri serioase, iar, potrivit ministrului Sănătății, s-a convenit ca aceștia să fie transferați în străinătate pentru tratament. Celelalte cazuri sunt stabile, însă această tragedie a provocat nu doar victime, ci și afectarea structurii de rezistență a clădirii.

Din primele estimări, este foarte probabil ca blocul să nu mai poată fi reabilitat și să fie demolat”, a transmis premierul, vineri, într-un interviu la Radio România Actualități. 

Ilie Bolojan a mai anunțat că au fost afectate în jur de 400 de persoane și a ridicat din nou problema asigurării locuințelor:

„Dacă blocul va putea fi reabilitat, există programe ale Ministerului Dezvoltării care pot fi accesate. Dacă nu, va trebui să analizăm situația asigurărilor locuințelor din acel imobil. Din păcate, pentru că ani de zile nu am reușit să construim o cultură solidă a asigurării locuințelor în România, atunci când se produc astfel de tragedii, cum a fost și cea de la Broșteni, în Suceava, constatăm că doar o mică parte dintre apartamente sunt asigurate.

Am încercat inclusiv prin scheme de sprijin să susținem într-o proporție mai mare locuințele asigurate, însă această situație arată, din nou, cât de vulnerabili suntem atunci când lipsesc aceste măsuri de protecție”.

Citește și: Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: Trei morți și 13 răniți. Parchetul a deschis dosar penal pentru distrugere

Cauza exploziei: explicația lui Ilie Bolojan

Întrebat dacă se cunoaște cauza producerii exploziei, Bolojan a subliniat că „în mod cert a fost o scăpare de gaz”.

„Trebuie finalizată ancheta aflată în curs pentru stabilirea exactă a circumstanțelor. Până la limita de proprietate a blocului, responsabil pentru rețeaua de gaze era Distrigaz. De la limita de proprietate spre interior, responsabilitatea revine asociației de proprietari. Din informațiile de până acum, scăparea de gaz a avut loc în interiorul clădirii.

Potrivit înregistrărilor de la dispecerate, compania a fost sesizată că există o problemă. Echipele au intervenit cu o zi înainte, au constatat defecțiuni în interior, au oprit alimentarea cu gaze și au sigilat componenta care blochează accesul. Au fost sunați din nou în această dimineață și, ajunși la fața locului, au constatat că sigiliul fusese îndepărtat. Este foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea cu gaze în interiorul blocului”, a mai declarat premierul. 

Guvernul ar urma să acorde ajutoare de urgență pentru persoanele afectate. 

Citește și: Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: Trei morți și 13 răniți...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
studenti
4
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul...
explozie
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un...
hnbsxfhnhsr
Dezastrul rămas în urma exploziei la blocul cu opt etaje din Rahova...
explozie rahova (1)
Arafat a anunțat că nimeni nu mai are voie să intre în clădirea din...
Ultimele știri
De ce sunt periculoase situațiile post-explozie pentru structura afectată a blocului. Explicația inginerilor constructori
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei. Cum au acționat cei doi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
explozie sector 5 (1)
Familiile afectate de explozia din Rahova vor primi bani și cazare de la Primăria Capitalei. Ce alte măsuri vor fi luate
explozie sector 5 bis
Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova. Rogobete: Majoritatea victimelor sunt în stare critică
gbhzgdbhzdg
Liceu afectat de explozia violentă la un bloc din Capitală. Elevi și profesori, evacuați. Traficul în zonă a fost deviat
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_02_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost transportate la mai multe spitale din Capitală
crima bucuresti
Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat...
Fanatik.ro
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Borza, victima doctorului de la Rapid!? Acuzații grave: “Acum l-a operat Codorean de la Steaua! Pierde 2 luni...
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze? Semnele care anunță o defecțiune gravă
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
CRBL, despre relația ruptă cu fiica lui, după divorțul de mama ei: "Nu îmi dă voie să o cunosc. Are...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Schimbare importantă la pensia de urmaș. Ce se întâmplă cu copiii din afara căsătoriei?
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu