Premierul Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi răniți vor fi transferați în străinătate. Foarte probabil blocul va fi demolat”

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție după explozia blocului din cartierul Rahova, soldată cu trei morți. Șeful Executivului a transmis că două persoane, grav rănite, vor fi transferate în străinătate pentru a primi tratament. De asemenea, din primele estimări, este foarte probabil ca blocul să nu mai poată fi reabilitat și să fie demolat.

„Îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru răniți și pentru toți locuitorii blocului, ale căror vieți au fost date peste cap.

Înțeleg că sunt trei persoane decedate și încă două se află într-o stare gravă. Doi dintre răniți au arsuri serioase, iar, potrivit ministrului Sănătății, s-a convenit ca aceștia să fie transferați în străinătate pentru tratament. Celelalte cazuri sunt stabile, însă această tragedie a provocat nu doar victime, ci și afectarea structurii de rezistență a clădirii.

Din primele estimări, este foarte probabil ca blocul să nu mai poată fi reabilitat și să fie demolat”, a transmis premierul, vineri, într-un interviu la Radio România Actualități.

Ilie Bolojan a mai anunțat că au fost afectate în jur de 400 de persoane și a ridicat din nou problema asigurării locuințelor:

„Dacă blocul va putea fi reabilitat, există programe ale Ministerului Dezvoltării care pot fi accesate. Dacă nu, va trebui să analizăm situația asigurărilor locuințelor din acel imobil. Din păcate, pentru că ani de zile nu am reușit să construim o cultură solidă a asigurării locuințelor în România, atunci când se produc astfel de tragedii, cum a fost și cea de la Broșteni, în Suceava, constatăm că doar o mică parte dintre apartamente sunt asigurate.

Am încercat inclusiv prin scheme de sprijin să susținem într-o proporție mai mare locuințele asigurate, însă această situație arată, din nou, cât de vulnerabili suntem atunci când lipsesc aceste măsuri de protecție”.

Cauza exploziei: explicația lui Ilie Bolojan

Întrebat dacă se cunoaște cauza producerii exploziei, Bolojan a subliniat că „în mod cert a fost o scăpare de gaz”.

„Trebuie finalizată ancheta aflată în curs pentru stabilirea exactă a circumstanțelor. Până la limita de proprietate a blocului, responsabil pentru rețeaua de gaze era Distrigaz. De la limita de proprietate spre interior, responsabilitatea revine asociației de proprietari. Din informațiile de până acum, scăparea de gaz a avut loc în interiorul clădirii.

Potrivit înregistrărilor de la dispecerate, compania a fost sesizată că există o problemă. Echipele au intervenit cu o zi înainte, au constatat defecțiuni în interior, au oprit alimentarea cu gaze și au sigilat componenta care blochează accesul. Au fost sunați din nou în această dimineață și, ajunși la fața locului, au constatat că sigiliul fusese îndepărtat. Este foarte probabil ca cineva să fi intervenit și să fi redeschis alimentarea cu gaze în interiorul blocului”, a mai declarat premierul.

Guvernul ar urma să acorde ajutoare de urgență pentru persoanele afectate.

