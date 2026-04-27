Live TV

Premierul Ilie Bolojan: Indiferent cine va veni premier, dacă nu se menţine lumina aprinsă, nu vom rezolva problemele

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că oricine va ajunge la conducerea Guvernului va trebui să menţină „lumina aprinsă”, pentru a elimina posibilităţile de risipire a banului public.

„Indiferent cine va veni premier (...), dacă nu menţii lumina aprinsă, dacă nu faci ordine, dacă nu elimini posibilităţile de bătaie de joc a banului public, indiferent câţi bani vei colecta, indiferent cât vei economisi, o bună parte din banii acestei ţări se vor duce în aşa-numitele găuri negre şi nu vom rezolva problemele. Asta nu ţine (...) de o guvernare sau alta, de o culoare politică sau alta, ţine pur şi simplu de a guverna cu onestitate, de a guverna pentru oameni, de a guverna cinstit şi de a spune adevărul”, a declarat Bolojan, la Digi 24.

El a mai spus că în toate instituţiile în care a identificat probleme cu cheltuirea banului public „era cineva care era susţinut de PSD”.

„Cu siguranţă, tot ce s-a făcut (...), aprinderea luminii, încercarea de a face reguli, de a nu mai folosi bugetul de stat ca o puşculiţă pentru administraţiile neperformante (...), de a transparentiza toată activitatea, în mod clar a deranjat. Pentru că (...) peste tot unde sunt merele stricate în instituţiile publice, unde au fost probleme, unde erau lucruri care nu erau în regulă, sigur erau implicaţii trans-politice sau trans-instituţionale, dar era o constantă. Întotdeauna unde erau astfel de probleme era cineva care era susţinut de PSD acolo. Asta este realitatea”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Descarcă aplicația Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
