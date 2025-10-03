Ilie Bolojan a declarat, astăzi, la prezentarea bilanțului la 100 de zile de când a preluat funcția de prim-ministru al României, că măsurile luate nu au fost unele de austeritate, ci unele care trebuiau puse în practică, deoarece altfel am fi intrat în incapacitate de plată.

ACTUALIZARE 14.10 Dig24 redă principalele declarații ale premierului:

Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Guvernul a preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare și am luat măsurile care s-au impus pentru a recâștiga credibilitatea României, fără ele am fi avut efecte grave pentru cetățenii noștri. Am fi intrat în incapacitate de plată. Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred că au fost niște măsuri de responsabilitate care trebuiau puse în practică.

Trebuia să luăm măsuri pentru creșterea colectării.

Am evitat suspendarea fondurilor europene și mai mult am renegociat programul PNRR care era amânat și am fi intrat într-un blocaj, am renegociat jaloanele pentru a putea face anul acesta încă o cerere de plată. Pe programul SAFE am obținut o sumă importantă pentru România, ca să asigurăm investiții în infrastructură civilă, militară și să internalizăm o parte din această producție militară, în așa fel încât să creem condiții de dezvoltare pentru apărarea din România.

Am pregătit pachetul de reformă a administrației locale pe care nu am reușit să îl definitivăm, dar care trebuie făcută pentru a aveam o administrație în care să fie făcută descentralizare și debirocratizare. Dar reducerea cheltuielilor e un capitol care nu poate fi scos din reformă. Sunt în stadii foarte avansate și nu ne mai putem permite să stăm în această situație.



Ce e de făcut în perioada următoare

Sunt două constante pe care niciun Guvern nu le va putea evita - să ne încasăm veniturile și să limităm, să reducem cheltuielile de funcționare. Doar în felul acesta vom avea bugete echilibrate și vom putea continua investițiile. Degeaba am mărit taxele, dacă nu intră banii colectați în bugetul statului. Pentru asta trebuie să finalizăm digitalizarea ANAF și a Vămii, să combatem evaziunea fiscală, să combatem munca la negru.

E nevoie să ținem sub control cheltuielile publice și să le reducem. De aceea reforma administrației locale e o necesitate și o urgență. Ea trebuie să fie mai eficientă pentru că nu mai putem suporta posturile pe care le avem acum. Reducerea posturilor e o necesitate și acest lucru sper să fie pus în practică, în perioada următoare.

Să nu stai în administrație pe banii statuui și să nu faci nimic.

Comasarea de agenții și structuri.

Țintele pentru domeniul energetic

E nevoie să ne asigurăm securitatea energetică. Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată și termocentralele la care lucrările lâncezesc. La Iernut au început lucrările din 2016 și dacă nu corectăm ce se întâmplă acolo că după 10 ani vom putea continua.

Susținerea domeniului nuclear, centrala de la Cernavodă. Să avem un mix energetic în anii următoari care să asigure o energie competitivă în România.

Trebuie să susținem pe termen scurt proiectele de pompaj și acumulare.

Strategia pe cărbune e un lucru pe care trebuie să îl închidem pentru perioada următoare. Pentru că nu am respectat jalonul de decarbonizare și avem două variate - sau menținem producția de cărbune în Valea Jiului, dar asta înseamnă o restructurare totală a Complexului Energetic Oltenia ca să nu mai fie căpușat, să nu mai dăm subvenții de milioane acolo. A doua ipoteză e să renunțăm la producția de cărbune, dacă sunt costurile prea mari. Eu susțin prima variantă, dar așa cum e acum nu mai putem continua.

E foarte important să pregătim sectoare economice care din 2027 să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră, să nu facem așa cum facem cum producția agricolă.

Creșterea producției agricole

Avem mai multe sectoare economice unde avem un mare potențial, mă gândesc la procesarea producție agricole. Importăm o bună parte din produsele care sunt astăzi pe piața românească, în foarte multe sectoare, unde avem capacitatea să producem și să creștem capacitatea în anii următori. Săptămâna viitoare voi avea două întâlniri cu cele mai importante companii din sector pentru a vedea cu ce le putem susține pentru a își crește producția, a și-o diversifica. Aici sunt importante investițiile în depozite și susținerea standardizării din fermele mici.

Atragerea investițiilor străine

Dacă s-a dezvoltat România acești ani, asta s-a datorat nu doar companiile din România, ci și a investițiilor străine. Să contactăm direct investitorii și să îi convingem să își relocheze producțiile în țara noastră, iar acest lucru îl putem face prin ambasadele noastre.

Impozitul pe cifra de afaceri e un element care trebuie reanalizat, să îi penalizăm pe cei care abuzează de impozite de transfer, dar în așa fel încât să nu îi descurajăm pe alți investitori să vină în România.

Măsuri pentru încurajarea muncii

Un element important e să ne repunem economia pe baze solide. Asta înseamnă să avem mai mulți oameni în economia reală. Avem mulți oameni car ies la pensie anticipat. (...) Reducerea perioade de șomaj este o necesitate, pentru că în aproape toate orașele mari din România nu ai cu cine să lucrezi.

O problemă importantă este cea a concediilor medicale. Trebuie să descurajăm această practică. Nu mă refer la cei care au adevărate motive pentru concedii medicale, mă refer la punțile de sărbători. orice fel de acordare nejustificată de concediu medical trebuie oprită.

Un element important e cel al piețelor financiare și e nevoie să mobilizăm resurse pe piețele financiare din România.

Reforma ordinii publice

E nevoie de o reformă a ordinii publice. Avem aproape 10.000 de jandarmi în pază la diferite obiective, dacă reducem cu 20% numărul acestora din pază și îi punem în stradă, vom avea o ordine publică mai bună.

Sistem integrat pentru intervențiile de urgență

Să se facă niște sisteme eficiente pentru ca siguranța cetățenilor noștri să fie mult mai mare.

E nevoie să continuăm reforma în sănătate, educație

Pentru a face aceste lucruri e nevoie de coerență în coaliție, de respect între parteneri pentru a avea o guvernanță responsabilă pentru români.

Scăderea prețului la energie

Pentru a scădea prețul energiei pentru cetățeni și companii, trebuie să avem mai multă producție, capacitate mai mare de stocare, o piață funcțională și să ne asigurăm că cei care unt operatori în domeniu acționează corectă.

Despre pachetul 3 și interdicția interdicția cumulului pensie salariu la stat

Atunci când ești într-o coaliție de 4 partide deciziile nu se iau foarte ușor. Uneori dezbaterea este bună pentru că ies poate cele mai bune idei într-o dezbatere. Cred că puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam mai hotărât.

Discuția privind cuantumul de reducere.. săptămâna viitoare vom avea o decizie finală. Cu cât avem o înțelegere și un acord, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât în această lună să îl putem adopta.

Da (interdiciția cumulului pensiei cu salariu și pensia anticipată sunt cuprinse în pachetul 3 - n.r.)

Reducerea subvențiilor pentru partide

Subvențiile se stabilesc prin buget. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificar eși poate se va ajunge la un consens să nu se mai ofere subvențiile fără o reducere de 10%.

Pe anul viitor aceste măsuri vor fi de 1% din PIB pe puțin. O reducere de 10 miliarde lei pe măsurile privind administrația locală.

Cred că partidele pot funcționa cu subvenții mai mici de la stat. Cu ceea ce sunt de acord este că atunci când ești într-o perioadă de restriște toți, inclusiv parlamentarii, trebuie să fie parte la acest efort. Sunt convins că se va ajunge la o soluție.

Colaborarea cu partidele din coaliție

Am căutat întotdeauna să colaborez bine cu toate partidele, cu toți miniștri, indiferent din partidul dinc are fac parte. Nu ar fi corect să fac clasamente, să dau note. În ceea ce privește soliditatea colaiției, ea e testată la votul în Parlament, la moțiuni, când este o asumare a Guvernului.

Știrea inițială

De când este în funcție, Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al Parlamentului pe două pachete de măsuri, unele fiscale, altele care vizează diverse reforme. Scopul este de a reduce cheltuielile statului, precum și deficitul bugetar.

Printre măsurile importante au fost creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, începând cu 1 august 2025, dar și prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. Proiectul pe care și-a asumat Guvernul răspunderea, în care e reglementată și măsura creșterii TVA a fost atacat de AUR, POT și SOS România la CCR, însă Curtea a respins sesizarea.

Executivul și-a mai asumat răspunderea în Legislativ pe cinci proiecte esențiale, care vizează pensiile magistraților, reforma sistemului de sănătate, reorganizarea companiilor publice, restructurarea autorităților de reglementare și introducerea unor măsuri fiscale pentru combaterea evaziunii și creșterea veniturilor locale.

Legea privind pensiile magistraților a fost atacată la Curtea Constituțională de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), iar CCR va dezbate sesizarea pe 8 octombrie a.c.

Astfel, Curtea Constituţională a amânat pentru data de 8 octombrie majoritatea deciziilor cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, dar a respins obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome. Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că va demisiona dacă reforma pensiilor din justiție nu trece de filtrul CCR.

Guvernul a amânat asumarea răspunderii pe măsurile de reformă ale administrației locale deoarece coaliția nu reușește să cadă la un acord cum să realizeze reforma. Astfel coaliția a amânat din nou, pe 1 octombrie, decizia privind tăierile din primării.. Președinții PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților au discutat, potrivit surselor Digi24.ro, reducerea cheltuielilor și la instituțiile centrale, pentru a nu afecta doar administrația locală. Ședințele vor fi reluate săptămâna viitoare.

Ilie Bolojan ar trebui să fie premier până în 2027, conform acordului încheiat între partidele din coaliție - PSD, PNL, USR, UDMR și minorități - pe urmă este decisă o rotativă guvernamentală prin care social-democrații preiau conducerea Executivului, o rocadă la fel cum a fost cea Ciucă-Ciolacu.

