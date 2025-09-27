Premierul Ilie Bolojan, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Sunt prezent în semn de respect pentru viața acestuia

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, sâmbătă, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Funeraliile vor avea loc luni, iar la ceremonie va participa inclusiv președintele Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a efectuat o vizită în județul Alba, la Blaj, acolo unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan. Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România a decedat joi și urmează să fie înmormântat luni, 29 septembrie.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan. În semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această biserică pentru țara noastră și din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat Ilie Bolojan la ieșirea din biserică, potrivit Ziarul Unirea

Premierul a transmis un mesaj în care a transmis condoleanțele sale comunității greco-catolice și a precizat că Arhiepiscopul a fost un „ exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice”.

„Am aflat cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Cardinalului Lucian Mureșan, conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Viața sa a fost una de luptă și de credință, un drum care a trecut prin persecuții, munca forțată și ani de pastorație în clandestinitate, pentru ca apoi să devină episcop, cardinal și să fie gazdă a Papei Francisc la Blaj, într-un moment istoric pentru România. A fost un exemplu de curaj și statornicie, dar și un simbol al rezistenței Bisericii Greco-Catolice și al renașterii ei după 1990. Transmit condoleanțe comunității greco-catolice și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului României.

La funeralii, care vor avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime" din Blaj, judeţul Alba, şi-a anunţat prezenţa preşedintele Nicuşor Dan.

