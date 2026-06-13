Premierul Ilie Bolojan participă duminică la Congresul PAS de la Chișinău

Ilie Bolojan, premierul interimar al României și președintele PNL, va participa duminică la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), organizat la Chișinău. Anunțul vine la scurt timp după ce autoritățile din Republica Moldova au instituit restricții de circulație pe mai multe artere importante din capitală.

„Prim-ministrul interimar al României și președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, va participa duminică, 14 iunie, la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), organizat la Chișinău, Republica Moldova. Ilie Bolojan este primul lider român care se deplasează la Chișinău după anunțul privind deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, se arată într-un comunicat al PNL.

Sursa citată arată că participarea lui Ilie Bolojan la congres transmite „sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea relațiilor dintre cele două state”.

Autoritățile din Chișinău au anunțat încă de sâmbătă dimineață vizita premierului României în Republica Moldova. În acest context, au fost impuse restricții de circulație în mai multe zone din centrul capitalei și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Chișinău, în perioada 13 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00.

Duminică, 14 iunie, la Palatul Republicii din Chișinău, are loc cel de-al IV-lea Congres al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în cadrul căruia urmează să fie aleasă noua echipă de conducere a formațiunii.

Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE

Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova, profitând de impulsul creat după ce Ungaria și-a ridicat săptămâna trecută veto-ul care dura de doi ani. Progresul decisiv a fost realizat vineri seara de către ambasadorii de la Bruxelles, care au adoptat o poziție comună în vederea continuării următoarei etape a negocierilor.

Președinta Maia Sandu a discutat vineri la telefon cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru Summitul UE-Moldova din 22 iunie. De partea cealaltă, liderul de la Kiev a calificat decizia de deschidere a primului cluster de negocieri drept un „sprijin politic și moral semnificativ” pentru țară, mulțumind Europei pentru asistența acordată.

Președintele Nicușor Dan a calificat deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina drept „o zi de referință în istoria extinderii” blocului comunitar. Șeful statului a subliniat faptul că România a sprijinit țările vecine încă de la debutul procesului și va continua să le fie alături.







Editor : Andreea Rubica