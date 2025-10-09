Live TV

Premierul Ilie Bolojan va modifica „Ordonanța 52”, criticată de primari pentru că le-ar bloca activitatea

Data actualizării: Data publicării:
guvern
Ședință de Guvern. Foto: gov.ro

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că Executivul intenționează să modifice Ordonanța 52 în următoarea ședință, după ce mai mulți edili din țară, în special lideri PSD, au semnalat că ar bloca activitatea primăriilor.

„În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de joi. 

Primarul Municipiului Craiova , Lia Olguţa Vasilescu, a fost primul lider care a criticat OUG 52 pe motiv că ar bloca unele cheltuieli ale primăriilor.

„Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea primăriilor. (...) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii.

Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg - serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală", a declarat aceasta luni, la finalul unei ședințe a conducerii PSD. 

Ulterior, criticile au început să vină pe bandă rulantă, iar social-democrații au anunțat că vor depune și în acest sens un proiect de lege în Parlament pentru a modifica decizia Guvernului. Recent, PSD Sector 5 a transmis că, în urma acestei ordonanțe, primăria de sector nu mai poate elibera certificate de naștere sau de deces sau să repare școlile.

„Dacă Guvernul nu acționează, PSD va merge în Parlament cu o lege care să redea primăriilor puterea de a funcționa normal”, a transmis filiala. 

Ordonanța 52/2025 a fost adoptată pe 1 octombrie și prevede, printre altele, că autoritățile locale nu mai pot acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol, dar nici pentru reparații curente. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anderson
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că...
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în...
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității...
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului...
Ultimele știri
Pericol de avalanșe în Munții Făgăraș și Bucegi. Avertismentul transmis de meteorologi
Kremlinul susține că eforturile Rusiei şi Statelor Unite de a pune capăt răboiului din Ucraina sunt încă în desfăşurare
Degustător de înghețată sau turist în hoteluri de lux: Există meserii de vis și angajați plătiți pentru a-și satisface plăcerile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Se modifică legea ANI. Dogioiu: Proiectul introduce restricții pre și post-angajare pentru demnitari și personal contractual
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: N-o să văd niciodată candidat comun PSD-PNL-USR la București. Să nu repetăm episodul rușinos Crin Antonescu
o persoana regleaza caldura din calorifer
Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets show să îl atace pe Ilie Bolojan, cu aprobarea lui Sorin Grindeanu
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme. E foarte multă iresponsabilitate
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
"Încă n-am murit!" Dolly Parton admite că s-a neglijat după decesul soțului: "Am lăsat baltă multe lucruri"
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...