Premierul Ilie Bolojan va modifica „Ordonanța 52”, criticată de primari pentru că le-ar bloca activitatea

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că Executivul intenționează să modifice Ordonanța 52 în următoarea ședință, după ce mai mulți edili din țară, în special lideri PSD, au semnalat că ar bloca activitatea primăriilor.

„În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de joi.

Primarul Municipiului Craiova , Lia Olguţa Vasilescu, a fost primul lider care a criticat OUG 52 pe motiv că ar bloca unele cheltuieli ale primăriilor.

„Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea primăriilor. (...) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii.

Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg - serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală", a declarat aceasta luni, la finalul unei ședințe a conducerii PSD.

Ulterior, criticile au început să vină pe bandă rulantă, iar social-democrații au anunțat că vor depune și în acest sens un proiect de lege în Parlament pentru a modifica decizia Guvernului. Recent, PSD Sector 5 a transmis că, în urma acestei ordonanțe, primăria de sector nu mai poate elibera certificate de naștere sau de deces sau să repare școlile.

„Dacă Guvernul nu acționează, PSD va merge în Parlament cu o lege care să redea primăriilor puterea de a funcționa normal”, a transmis filiala.

Ordonanța 52/2025 a fost adoptată pe 1 octombrie și prevede, printre altele, că autoritățile locale nu mai pot acorda până la finalul anului bani pentru dotarea birourilor, cheltuieli cu mașinile, protocol, dar nici pentru reparații curente.

