Premierul Ilie Bolojan vine azi la Digi24, de la ora 20:00

Premierul României, Ilie Bolojan, în direct, diseară la ora 20.00, în studioul Digi24, la emisiunea „Ediție Specială”, moderată de jurnalista Anca Suciu.

Așteptăm răspunsuri clare și soluții concrete din partea premierului pentru provocările care ne afectează pe toți.

Vor fi dezbătute teme fierbinți din spectrul politic și social, cum ar fi: reforma economică urgentă, bugetul pe anul 2026, securitatea energetică a țării, crizelele recurente din cadrul Coaliției de la Guvernare.

Editor : A.D.V.