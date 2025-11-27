Premierul Ilie Bolojan vine azi la Digi24, de la ora 21:00

Șeful Guvernului va explica în premieră, la Digi24, care este relația sa cu președintele Nicușor Dan, ce face cu pensiile speciale și cum negociază cu oficialii de la Bruxelles pentru ca România să nu piardă un sfert de miliard de euro de la Comisia Europeană. Ilie Bolojan va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

Cum se mai înțelege premierul Bolojan cu președintele Nicușor Dan la șase luni de la „tandemul” care a dat câștigătorul alegerilor prezidențiale? Care e situația economică a țării după creșterea TVA, dar cu reforme care bat pasul pe loc? Mai există vreo șansă ca România să nu piardă un sfert de miliard de dolari pentru că nu a rezolvat reglementarea pensiilor magistraților? Cum pot fi reduse privilegiile specialilor din România care țin țara pe loc? Cum răspunde premierul liderilor PSD care îl contrazic în fiecare zi?

Ilie Bolojan va răspunde marilor întrebări ale momentului la Jurnalul de Seară, la Digi24.

