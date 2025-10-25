Premierul Ilie Bolojan vine duminică, la ora 21.00, la Digi24 Data publicării: 25.10.2025 18:00 Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Geoge Călin Premierul Ilie Bolojan vine duminică, la ora 21.00, la Digi24. Ce spune șeful guvernului despre scandalurile care macină Coaliția?Ce se întamplă cu pensiile magistraților? Care este planul B dupa decizia Curții Constituționale?Ce se întamplă cu taxele și impozitele ? Crește sau nu salariul minim?Ce spune despre scenariul în care el ar fi candidat la primăria Capitalei?Toate răspunsurile vin duminică, de la ora 21.00, la Briefing. Editor : A.D.V. Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor... 2 Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață 3 REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de... 4 Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite... 5 Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...