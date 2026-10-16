Ilie Bolojan avertizează că principalul pericol pentru viitorul Guvern Luca Niculescu ar putea veni chiar din partea PSD. Întrebat dacă noul Executiv va reuși să-și ducă mandatul până la capăt sau dacă există riscul unei noi căderi înainte de alegerile din 2028, fostul premier a spus că este dificil de anticipat evoluția guvernării, în condițiile unui Parlament fragmentat și ale unor majorități greu de construit.
„Mi-e greu să spun care va fi evoluția acestui guvern, dacă va fi instalat marți, săptămâna viitoare, dar sunt două constante. Situația parlamentară nu se va schimba de pe o zi pe alta. Deci avem un Parlament pulverizat ca rezultat al alegerilor din 2024, într-o situație complicată. Știți care este situația? Nu e ușor să faci majorități, să ai direcții stabile, asta este o realitate”, a declarat Bolojan.
Bolojan: „Principalul pericol pentru Guvernul Luca Niculescu este PSD”
Fostul premier a susținut că PSD reprezintă un risc pentru stabilitatea noului Executiv, amintind că social-democrații au contribuit în trecut la căderea unor guverne și au generat crize politice.
„A doua realitate este că cel mai periculos adversar pentru guvernul respectiv este tot PSD-ul. Pentru că, în condițiile în care și-au dat propriile guverne jos în anii trecuți, au generat criza inclusiv în guvernul pe care l-am condus. Pentru că am respectat programul de guvernare, pentru că am încercat să fac ceea ce trebuie pentru România. Principalul pericol și pentru Guvernul Luca Niculescu este Partidul Social Democrat”, a afirmat Bolojan.
Declarațiile vin în contextul pregătirilor pentru votul de învestitură al noului Guvern, programat marți. Întrebat dacă se așteaptă ca PSD să-și dea jos propriul guvern, Bolojan a explicat că experiențele anterioare au contribuit la decizia unei părți importante a liberalilor de a nu mai accepta o coaliție cu social-democrații.
De ce nu mai vor liberalii o coaliție cu PSD
Ilie Bolojan a afirmat că neîncrederea în PSD este legată de experiențele politice anterioare și de ceea ce el consideră a fi nerespectarea acordurilor dintre partenerii de guvernare.
„PSD a făcut asta. Este motivul pentru care o masă mare de liberali au hotărât că nu vom mai fi, în actualul context politic, într-o coaliție cu PSD. Pentru că nici dumneavoastră nu v-ați asocia cu cineva dacă ați fi avut o experiență de tipul celei pe care ați avut-o cu un fost partener, care nu-și respectă înțelegerile, care creează crize și care te duce într-o situație imposibilă”, a declarat fostul premier.
Bolojan nu a avansat un termen pentru o eventuală cădere a Guvernului Niculescu, însă a subliniat că fragmentarea Parlamentului și dificultatea menținerii unor majorități stabile vor rămâne probleme importante pentru viitoarea guvernare.
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