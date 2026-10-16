Ilie Bolojan a avertizat, în direct la Digi24, că principalul pericol pentru viitorul Guvern Luca Niculescu ar putea veni chiar din partea PSD. Fostul premier spune că fragmentarea Parlamentului și dificultatea formării unor majorități stabile vor continua să afecteze scena politică, indiferent de formula de guvernare. Bolojan a explicat și de ce o parte importantă a liberalilor a decis că PNL nu mai poate face parte dintr-o coaliție cu social-democrații.

Ilie Bolojan avertizează că principalul pericol pentru viitorul Guvern Luca Niculescu ar putea veni chiar din partea PSD. Întrebat dacă noul Executiv va reuși să-și ducă mandatul până la capăt sau dacă există riscul unei noi căderi înainte de alegerile din 2028, fostul premier a spus că este dificil de anticipat evoluția guvernării, în condițiile unui Parlament fragmentat și ale unor majorități greu de construit.

„Mi-e greu să spun care va fi evoluția acestui guvern, dacă va fi instalat marți, săptămâna viitoare, dar sunt două constante. Situația parlamentară nu se va schimba de pe o zi pe alta. Deci avem un Parlament pulverizat ca rezultat al alegerilor din 2024, într-o situație complicată. Știți care este situația? Nu e ușor să faci majorități, să ai direcții stabile, asta este o realitate”, a declarat Bolojan.

Bolojan: „Principalul pericol pentru Guvernul Luca Niculescu este PSD”

Fostul premier a susținut că PSD reprezintă un risc pentru stabilitatea noului Executiv, amintind că social-democrații au contribuit în trecut la căderea unor guverne și au generat crize politice.

„A doua realitate este că cel mai periculos adversar pentru guvernul respectiv este tot PSD-ul. Pentru că, în condițiile în care și-au dat propriile guverne jos în anii trecuți, au generat criza inclusiv în guvernul pe care l-am condus. Pentru că am respectat programul de guvernare, pentru că am încercat să fac ceea ce trebuie pentru România. Principalul pericol și pentru Guvernul Luca Niculescu este Partidul Social Democrat”, a afirmat Bolojan.

Declarațiile vin în contextul pregătirilor pentru votul de învestitură al noului Guvern, programat marți. Întrebat dacă se așteaptă ca PSD să-și dea jos propriul guvern, Bolojan a explicat că experiențele anterioare au contribuit la decizia unei părți importante a liberalilor de a nu mai accepta o coaliție cu social-democrații.

De ce nu mai vor liberalii o coaliție cu PSD

Ilie Bolojan a afirmat că neîncrederea în PSD este legată de experiențele politice anterioare și de ceea ce el consideră a fi nerespectarea acordurilor dintre partenerii de guvernare.

„PSD a făcut asta. Este motivul pentru care o masă mare de liberali au hotărât că nu vom mai fi, în actualul context politic, într-o coaliție cu PSD. Pentru că nici dumneavoastră nu v-ați asocia cu cineva dacă ați fi avut o experiență de tipul celei pe care ați avut-o cu un fost partener, care nu-și respectă înțelegerile, care creează crize și care te duce într-o situație imposibilă”, a declarat fostul premier.

Bolojan nu a avansat un termen pentru o eventuală cădere a Guvernului Niculescu, însă a subliniat că fragmentarea Parlamentului și dificultatea menținerii unor majorități stabile vor rămâne probleme importante pentru viitoarea guvernare.

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