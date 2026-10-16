Premierul interimar, Ilie Bolojan, interviu exclusiv la Digi24

Premierul interimar și șeful PNL, Ilie Bolojan, va fi, în această seară, începând cu ora 19:00, invitatul lui Cristian Citre, într-un interviu exclusiv, în direct, la Digi24.

Șeful guvernului va răspunde celor mai arzătoare întrebări ale momentului. După aproape șase luni de interimat și incertitudine, criza politică se apropie de final. De ce acordă PNL votul de învestitură Guvernului Luca Niculescu deși nu va face parte din el? Ce înseamnă pactul pe care îl va semna Ilie Bolojan cu Luca Niculescu? Care sunt liniile roșii ale liberalilor? Ce susține PNL și unde va face opoziție? Care este relația cu președintele Nicușor Dan? Rămâne în picioare alianța PNL și USR și UDMR? Este PNL în pragul scindării?

Toate răspunsurile, în interviul exclusiv pe care premierul interimar Ilie Bolojan îl va acorda astăzi, în direct, începând cu ora 19:00, jurnalistului Cristian Citre, la Digi24.

Editor : A.D.V.