Premierul Luca Niculescu a declarat, joi, la Forumul de afaceri franco-român, că Guvernul şi-a asumat relansarea economiei, iar comunitatea de afaceri franco-română este un partener important în acest efort. „Până în 2030, vrem o economie românească mai competitivă, cu investiţii şi proiecte majore în energie, infrastructură de transport, industria de apărare şi digitalizare”, a transmis şeful Executivului.

„Investiţiile bune înseamnă locuri de muncă mai bine plătite şi o viaţă mai bună pentru români. Astăzi, la Forumul de afaceri franco-român „Nouvelle Europe Forum 2030”, le-am vorbit investitorilor despre potenţialul României. Avem oameni bine pregătiţi, resurse şi dorinţa de a construi o economie mai puternică şi mai competitivă”, afirmă premierul Luca Niculescu pe Facebook.



Şeful Executivului arată că România şi Franţa au o relaţie aparte, construită de-a lungul generaţiilor.



„Ne leagă o istorie comună, legături culturale şi umane profunde, valori şi idealuri împărtăşite. Franţa a avut un rol important în modernizarea României, iar cultura şi limba franceză au lăsat o amprentă puternică asupra societăţii româneşti. Astăzi, această apropiere este la fel de vie, prin comunităţile noastre, prin studenţii, artiştii şi cercetătorii care lucrează împreună, dar şi prin cooperarea strânsă în cadrul Uniunii Europene şi al NATO”, menţionează premierul Niculescu.



Luca Niculescu mai afirmă că această relaţie se vede şi în economie. „Schimburile comerciale bilaterale au ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro, iar companiile franceze sunt prezente în numeroase sectoare importante, contribuind la dezvoltarea economiei şi la crearea de locuri de muncă în România”, arată el.



„Ne-am asumat relansarea economiei, iar comunitatea de afaceri franco-română este un partener important în acest efort. Până în 2030, vrem o economie românească mai competitivă, cu investiţii şi proiecte majore în energie, infrastructură de transport, industria de apărare şi digitalizare”, mai afirmă premierul.



Luca Niculescu anunţă că i-a invitat pe investitorii francezi să continue să aibă încredere în România şi să participe la proiectele care vor contribui la dezvoltarea ţării noastre.



„Avem o istorie bogată împreună, un parteneriat solid în prezent şi multe lucruri de construit pentru viitor. Uşa Guvernului le va rămâne mereu deschisă!”, apreciază premierul Luca Niculescu.

Editor : B.E.