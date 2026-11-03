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Premierul Luca Niculescu a discutat cu secretarul general OCDE despre aderarea României la organizație. Răspunsul lui Mathias Cormann

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Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul Luca Niculescu a discutat marți la telefon cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, pe care l-a asigurat că România „rămâne pe deplin angajată să devină membru al familiei OCDE cât mai curând posibil”. Secretarul general OCDE se declară optimist cu privire la aderarea țării noastre la organizație.

„Execlentă discuție cu secretarul general al OECD, Mathias Cormann, un prieten și susținător de seamă al României. Procesul de aderare la OCDE constituie un cadru excelent pentru politici și practici bune în România, în interesul cetățenilor și al economiei – o oportunitate pe care intenționăm să o valorificăm pe deplin, așa cum se subliniază în Programul de Guvernare. România rămâne pe deplin angajată să devină membru al familiei OCDE cât mai curând posibil”, a scris Luca Niculescu marți, într-un mesaj pe rețeaua X.

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La rândul său, secretarul general OCDE a remarcat eforturile României și s-a arătat optimist cu privire la aderarea țării noastre la organizație.

„România a depus eforturi susținute, punând în aplicare reforme majore. Vă mulțumesc pentru conducerea fermă pe care ați exercitat-o de-a lungul multor ani în calitate de ambasador, coordonator la nivel înalt și, în prezent, prim-ministru. Aștept cu interes finalizarea cu succes a acestui proces și aderarea României la OCDE”, a scris Mathias Cormann pe X.

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Editor : B.P.

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