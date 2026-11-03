Premierul Luca Niculescu a dat asigurări că Guvernul este interesat de dezvoltarea parteneriatului cu mediul de afaceri și de sprijinirea economiei, în cadrul evenimentului de lansare a Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România. Șeful Executivului a afirmat că dezvoltarea economică este singura alternativă și a subliniat importanța dialogului cu antreprenorii, investitorii străini și reprezentanții sindicatelor pentru identificarea problemelor cu care se confruntă aceștia.

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Premierul Luca Niculescu a declarat că Guvernul României este interesat de dezvoltarea parteneriatului cu mediul de afaceri și de sprijinirea economiei, subliniind că relansarea economică și intensificarea investițiilor reprezintă priorități ale Executivului.

Luca Niculescu a afirmat că este interesat să afle care sunt prioritățile mediului de afaceri, progresele înregistrate de companii și dificultățile cu care se confruntă acestea. El a amintit că, încă de la preluarea mandatului, a organizat întâlniri cu reprezentanții companiilor românești și străine, precum și cu cei ai sindicatelor.

„Este important să vedem ce gândesc, ce preocupări au oamenii, cei care lucrează, pentru că viitorul nu se poate construi fără oameni, iar întreprinderile nu pot funcționa fără oameni. Este important să aflăm viziunea tuturor asupra construcției României”, a spus premierul.

Șeful Executivului a făcut referire și la câteva dintre concluziile studiului prezentat în cadrul evenimentului, arătând că unele dintre date ar trebui să fie mai bune. El a atras atenția asupra scăderii ponderii companiilor care intenționează să investească în dezvoltare.

„Ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât de la peste jumătate în 2024 la doar o treime în prezent. Am prefera să fie ceva mai bine și asta este și sarcina mea și a Guvernului pe care îl conduc: de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere”, a declarat Niculescu.

Premierul a adăugat că relansarea economică și intensificarea investițiilor se află în fruntea priorităților Guvernului, în condițiile în care evoluția economiei a fost influențată atât de factori interni, cât și de contextul internațional.

„Trebuie să creăm locuri de muncă noi, cât mai bine plătite”

Niculescu a vorbit și despre necesitatea păstrării locurilor de muncă, dar și despre crearea unora noi, în special pentru tineri. El a arătat că, potrivit datelor prezentate în barometru, majoritatea firmelor intenționează să își mențină personalul, însă numărul companiilor care anticipează concedieri este mai mare decât cel al firmelor care plănuiesc să facă angajări.

„Susținerea investițiilor și a activității economice înseamnă, în mod direct, protejarea familiilor și a locurilor de muncă. Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, mai ales pentru tineri”, a afirmat premierul.

El a subliniat că România se confruntă cu o problemă importantă în ceea ce privește integrarea tinerilor pe piața muncii.

„Suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare pondere a tinerilor de până în 28 de ani care nu au un loc de muncă și aceasta, vreau să vă spun foarte ferm, este una dintre prioritățile Guvernului pe care îl conduc. Am început deja discuții cu ministrul Muncii, cu ministrul Finanțelor și cu alți miniștri din Guvernul României exact pentru a aborda această problemă, despre care poate nu se discută suficient. Dar problema nu este dacă discutăm sau nu discutăm; trebuie să facem ceva”, a declarat Luca Niculescu.

România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale

Premierul a mai afirmat că predictibilitatea fiscală și stabilitatea politică sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea economică. El a amintit că, după aproape șase luni de instabilitate politică, România are un guvern cu puteri depline, care va lucra la recâștigarea încrederii.

În acest context, Niculescu a anunțat că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital, în prima emisiune de euroobligațiuni de la instalarea noului Guvern.

„Cererea investitorilor a fost dublă față de suma împrumutului, deci interesul pentru România a fost foarte mare. Pe scurt, este un semnal important de încredere în România și în capacitatea noastră de a ne respecta angajamentele”, a declarat premierul.

El le-a mulțumit reprezentanților Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale și colegilor din Guvern care au contribuit la realizarea operațiunii. În timpul discursului, Niculescu a făcut și o remarcă adresată ministrului Finanțelor, Nazare, care intrase în sală.

„Îmi pare rău, domnule ministru, dacă am dat această veste bună înaintea dumneavoastră, dar câteodată și prim-miniștrii au voie să dea vești bune”, a spus el.

„Avem nevoie de un nou patriotism economic”

Premierul a mai declarat că se bucură să constate că antreprenorii asociază dezvoltarea României cu direcția europeană a țării. Potrivit datelor din barometru prezentate de acesta, patru din cinci antreprenori se declară pro-europeni, chiar și într-un context economic dificil.

Niculescu a amintit că, în aproape două decenii de la aderarea României la Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut al țării s-a triplat, au fost construiți peste 1.200 de kilometri de autostrăzi, iar infrastructura continuă să se dezvolte. De asemenea, el a menționat că procesul de aderare la OCDE se apropie de final.

„Avem toate motivele să ne pregătim pentru următorul model economic, care să valorifice pe deplin oportunitățile de investiții și de intrări de capital. Sunt dornic să discut cu dumneavoastră despre asta”, a afirmat premierul.

În încheiere, Luca Niculescu a reafirmat sprijinul Guvernului pentru dezvoltarea relațiilor economice cu Republica Moldova și a vorbit despre necesitatea unui parteneriat între antreprenorii români, investitorii străini și autorități.

„Sunt un susținător al dezvoltării legăturilor cu Republica Moldova. Am cunoscut săptămâna trecută investitori români excepționali, așa cum avem și companii de peste Prut prezente în România. Este un drum foarte solid pe care îl voi încuraja. Cred că avem nevoie toți de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice europene și un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români și investitorii străini își dau mâna și construiesc împreună. Iar cu sprijinul autorităților construiesc dezvoltarea României”, a transmis premierul.

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