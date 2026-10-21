Premierul Luca Niculescu a dat asigurări că Pilonul 2 de pensii nu va fi modificat și că banii acumulați nu vor fi folosiți în alte scopuri. „Nimeni nu se atinge de Pilonul 2. El există și va exista așa cum este”, a declarat șeful Guvernului, miercuri dimineață, după ce afirmațiile sale de marți seară au lăsat loc unor interpretări.

„Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. El există și va exista așa cum este”, a declarat Luca Niculescu, la plecarea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, întrebat dacă ia în calcul folosirea banilor din Pilonul 2 în alte scopuri.

Marți seară, în ziua învestirii Guvernului său, Niculescu afirmase că Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână, „în mod normal”, în forma actuală.

„Este ceva la care nu am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulți miniștri în acest guvern care vă pot răspunde la întrebări. Și eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână așa cum este”, a declarat premierul.

El a explicat că s-a ocupat de acest subiect în contextul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Știu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE. Iar reforma Pilonului 2 de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, a adăugat Luca Niculescu.

În anii trecuți, au existat propuneri potrivit cărora banii acumulați în fondurile de pensii private obligatorii ar putea fi luați în calcul ca sursă pentru redresarea financiară a României.

Întrebat dacă sunt posibile modificări ale sistemului sau dacă fondurile ar putea fi folosite în alte scopuri, premierul a afirmat miercuri că nimeni nu se va atinge de Pilonul 2 și că acesta va continua să funcționeze în forma actuală.

Marți seară, șeful Guvernului precizase că va reveni cu informații suplimentare atunci când va avea mai multe date la dispoziție. „În momentul în care voi avea mai multe date, le voi face publice”, a transmis premierul.

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Editor : C.A.