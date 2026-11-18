Premierul Luca Niculescu atrage atenția asupra creșterii manifestărilor de ură și violență împotriva minorităților și cere autorităților intervenții mai ferme. Șeful Guvernului a menționat incidente precum agresiunile împotriva lucrătorilor străini și atacul armat de la o școală din Bistrița, subliniind că tinerii trebuie să învețe să respecte diversitatea etnică, culturală, religioasă și ideologică.

Declarațiile au fost făcute miercuri, la Palatul Victoria, în cadrul reuniunii plenare a Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027.

Prim-ministrul s-a referit la evoluțiile de pe plan internațional și național și a subliniat că discriminarea, xenofobia, antisemitismul și incitarea la ură și la violență împotriva persoanelor aparținând minorităților naționale reprezintă încălcări flagrante ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

„Am văzut și instigarea la ură și la violență împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești, agresiunile împotriva lucrătorilor străini, atacul armat de la Școala Gimnazială «Ștefan cel Mare» din Bistrița - toate acestea ne arată că este nevoie de intervenții mult mai ferme din partea autorităților. Tinerii, în special, trebuie să învețe să aprecieze pluralismul etnic, cultural, religios și ideologic și să înțeleagă că violența nu poate rezolva niciodată problemele complexe ale unei societăți moderne”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Premierul cere pregătirea unei noi strategii naționale

De asemenea, șeful Guvernului a felicitat autoritățile și instituțiile publice pentru progresele înregistrate în cadrul Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027.

Totodată, le-a solicitat să se concentreze asupra elaborării viitorului cadru strategic național în acest domeniu.

Discuțiile din cadrul reuniunii au vizat stadiul implementării măsurilor prevăzute în actuala strategie, precum și rezultatele celei mai recente reuniuni plenare a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului.

Reprezentanții Forumului B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” au prezentat, la rândul lor, informații despre desfășurarea celei de-a XVI-a ediții a Bucharest Jewish Film Festival, organizată în perioada 8-12 noiembrie 2026, și a celei de-a IX-a ediții a festivalului Zilele Culturii Sefarde, desfășurată între 16 și 18 noiembrie 2026.

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