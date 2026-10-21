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Premierul Luca Niculescu merge în Republica Moldova, pe 27 octombrie. Discuții cu Maia Sandu și oficialii de la Chișinău

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Premierul Luca Niculescu, declarații la Guvern. Foto: gov.ro
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Premierul Luca Niculescu va efectua, marțea viitoare, o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministrul Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, potrivit unui anunț transmis de Guvern.

Conform sursei citate, discuțiile din 27 octombrie vor viza proiectele comune și cooperarea dintre România și Republica Moldova, în contextul sprijinului acordat de Guvernul de la București statului vecin.

Vizita are loc în contextul cooperării bilaterale dintre România și Republica Moldova, cele două state urmând să discute despre proiectele comune și continuarea colaborării.

Înaintea anunțului Guvernului, Luca Niculescu şi omologul din Republica Moldova Vasile Tofan au avut o discuţie telefonică, stabilind ca prima vizită a oficialului român să aibă loc la Chişinău.

Reamintim că astăzi, ministrul Afacerilor Externe Dan Neculăescu a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Republica Moldova, Mihai Popșoi, în care a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Editor : Ana Petrescu

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