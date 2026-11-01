Premierul Luca Niculescu nu merge în Parlament să prezinte situația deficitului bugetar cerută de AUR. Are întâlniri cu sindicatele

Premierul Luca Niculescu nu participă, luni, la „Ora prim-ministrului” în plenul Camerei Deputaţilor. Șeful Executivului a fost chemat de AUR pentru a prezenta situația deficitului bugetar al României și măsurile prin care Guvernul intenționează să îl reducă în următorii ani, fără noi majorări de taxe sau reduceri ale investițiilor publice. La ora 16:00, când era programată dezbaterea, premierul are discuții cu reprezentanții sindicatelor.

Premierul Luca Niculescu va participa, luni, la ora 9:00, la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în cadrul proiectului SAFE - „Platforme de transport auto multifuncţionale, pe roţi”.

La ora 16:00, când sunt programate dezbaterile în Parlament pentru „Ora prim-ministrului”, șeful Executivului are pe agendă consultări cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a precizat că au fost făcute toate demersurile necesare pentru a anunţa Parlamentul, potrivit News.ro.

Grupul AUR din Camera Deputaților l-a chemat pe premierul Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”, pe 2 noiembrie, pentru a prezenta situația deficitului bugetar al României în 2026, calculat potrivit metodologiei europene ESA, și să explice diferența față de deficitul cash, care reflectă încasările și plățile efective ale statului.

O altă solicitare privește planul de reducere a deficitului pentru perioada 2027-2030, precizarea țintei de deficit pentru 2028 și explicarea modului în care România ar urma să ajungă la un deficit de 2,8% din PIB în 2030, fără introducerea unor taxe noi și fără diminuarea investițiilor publice.

Editor : A.P.