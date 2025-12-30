Live TV

Premierul Olandei și Ilie Bolojan vizitează Baza Aeriană de la Câmpia Turzii

Data publicării:
Dick Schoof premierul olandei
Premierul olandez Dick Schoof vizitează România. Foto: Profimedia

Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, se va afla marţi în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.

Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu omologul olandez trupele aflate la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii, potrivit agendei oficiale publicată de guvern.

Cei doi prim-miniştri vor avea şi o întrevedere, pe agenda discuţiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât şi în cel economic, precum şi situaţia de securitate regională.

Din delegaţia României, fac parte viceprim-ministrul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Luminiţa Odobescu, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob.

