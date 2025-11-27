Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24 că pachetul de măsuri pentru administraţia locală este clarificat, dar au rămas în divergenţă articolele privind reducerea de cheltuieli, menţionând că problema de fond nu va putea fi evitată pentru încadrarea în deficit. El spune că majorarea impozitelor de proprietate de anul viitor nu este o sumă de bani care va fi plătită Guvernului, ci sumele vor fi încasate de primării şi rămân la nivel local.

„Pachetul pentru administraţia locală este practic clarificat, a fost discutat cu autorităţile locale şi au mai rămas câteva articole în divergenţă, cele care se refereau la reducere de cheltuieli. Problema de fond n-o s-o putem evita. Ca să ne putem încadra în ţinta de deficit, deci să trecem pe o perioadă de creştere, n-avem altă posibilitate decât asta. Şi anul viitor trebuie să ne încasăm impozitele care sunt stabilite, nu să le mai creştem, dar în acelaşi timp trebuie să punem o presiune pe cheltuieli, pentru că anul trecut, în 2024, când s-a pregătit bugetul pe 2025, toate ministerele au plecat cu o reducere de 5% a cheltuielilor de personal. Problema este că această reducere nu a fost pusă în practică şi nu a fost trimestrializată”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat care este stadiul propunerii de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia locală.

El a spus că nu s-au luat nici măsuri pentru a se încadra în banii alocaţi.

„Această propunere de reducere a anvelopei de cheltuieli, inclusiv componenta de salarii, este un indicator care înseamnă un factor de presiune în aşa fel încât fiecare minister, autoritate să urmărească disciplina financiară şi controlul cheltuielilor şi nu trebuie să fugim de asta. Sunt foarte multe locuri în care, analizând numărul de angajaţi, cu siguranţă se constată că sunt în plus. Ca dovadă sunt foarte multe autorităţi locale care au la acelaşi număr de populaţie un număr de angajaţi total diferit şi acolo unde o primărie cu un număr mult mai mic de angajaţi cu salarii decente funcţionează bine, înseamnă că problema este în cealaltă parte”, a adăugat premierul.

El a mai spus că cea mai mare parte de bani pentru acoperirea acestor cheltuieli vin de la Guvern, care nu mai are sumele necesare pentru a le transfera primăriilor.

„Atunci am făcut două lucruri în acest pachet: pe de o parte, am venit cu această propunere de reducere a cheltuielilor de personal şi, pe de altă parte, le responsabilizăm pe primării pentru că creşterea impozitelor de proprietate de anul viitor nu este o sumă de bani care va fi plătită Guvernului, aceste sume vor fi încasate de primării şi rămân în local”, a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit prim-ministrului, nu vor fi creşteri foarte mari a taxelor şi impozitelor locale şi nu este normal ca aceşti bani pe care oamenii îi vor plăti în plus - 50 lei, 100 lei - să meargă în salarii, ci trebuie să fie pentru investiţii.

„Niciun om normal nu vrea să plătească bani în plus, dar această contribuţie este contribuţia la investiţii. Nu este normal să fie contribuţie care să se ducă pe apa sâmbetei, pe salariile acestor oameni”, a adăugat premierul.

Întrebat cum se vor aplica aceste reduceri de cheltuieli de personal, Bolojan a explicat că „există o grilă pe care fiecare prefectură din România, pe baza unui calcul dat de lege, o comunică primăriei şi fiecare primărie va primi înştiinţare, în funcţie de numărul de locuitori pe care îl are localitatea, atâta este numărul maxim de angajaţi pe care trebuie să-l aibă”.

„Dacă nu facem această disciplină financiară şi reducere de cheltuieli, la datele pe care le avem în momentul de faţă, nu ne putem echilibra deficitul. Deci trebuie să facem asta, altfel ţinta pe care România şi-a asumat-o toată coaliţia de guvernare, de a ajunge la un deficit care să fie între 6% - 6,4% nu va fi atinsă. Nu poţi să scapi de aceste deficite decât analizând şi aplicând şi reducerea de cheltuieli”, a mai spus Ilie Bolojan.

Editor : A.C.